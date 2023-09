Pallacanestro Senigallia: Riapre il Palasport di Via Capanna, torna il torneo "Mare nel canestro"

Si rialza il sipario al Palasport di Via Capanna di Senigallia! Sabato 16 e domenica 17 settembre, infatti, torna in scena “Mare nel Canestro”, storico torneo organizzato dalla Pallacanestro Senigallia giunto ormai alla sua 17esima edizione.

Un’occasione, questa, che assume una connotazione ancora più significativa: il quadrangolare, infatti, sarà legato per la prima volta (e da qui negli anni a seguire) al nome di Dino Maestri, compianto fondatore della Pallacanestro Senigallia a fine anni '70 e scomparso lo scorso giugno. Una figura storica quella di Maestri che, è doveroso ricordarlo, non solo nel 1979 fondò la società biancorossa ricoprendo prima la carica di Presidente poi, dal 1998, quella di Presidente Onorario, ma fu anche una personalità importantissima per la crescita della città di Senigallia.

Una storia della Pallacanestro Senigallia che non si limita a ricordare il suo fondatore. I premi individuali del torneo, infatti, (MVP, Capocannoniere e Miglior Under) saranno dedicati alla memoria di Fulvio Ciarloni, storico dirigente senigalliese e altro punto di riferimento per la società biancorossa, tragicamente scomparso nell’agosto 2016 in un incidente stradale.

A darsi battaglia sul parquet, oltre ai ragazzi di coach Gabrielli, ci saranno l’Attila Porto Recanati, il Roseto Basket 20.20 (che si sfideranno nella prima semifinale alle 18.30) e il Pisaurum Pesaro, avversario dei biancorossi nella seconda semifinale in programma alle ore 21: anche dal punto di vista sportivo un primo assaggio delle avversarie che la Goldengas ritroverà poi in campionato.

La Presidente Fileri presenta così la manifestazione: “Sono felice di poter annunciare il ritorno de “il mare nel canestro”. Rappresenterà la prima uscita della squadra che affronterà avversarie di stessa categoria e anche l’occasione per veder giocare in anteprima la squadra. Quest’anno, poi, l’importanza del torneo sarà anche emotiva perché abbiamo deciso di intitolare il torneo a Dino Maestri, primo presidente della Pallacanestro Senigallia, da poco scomparso: sarà un modo di perpetuare il suo ricordo ed omaggiare una figura che tanta importanza ha avuto nella crescita del movimento cestistico senigalliese. L’MVP del torneo sarà invece premiato in memoria di Fulvio Ciarloni, altro personaggio indimenticabile del basket locale”.

Oltre al sentito e doveroso omaggio, la Presidente lancia un appello anche a tutti gli appassionati: “Voglio ricordare che sottoscrivendo l’abbonamento l’entrata giornaliera al torneo sarà gratuita e sarà un modo per stare vicino alla nostra società che si sta spendendo con tutte le forze al massimo per regalare ai nostri giovani e alla prima squadra una stagione divertente e di grande crescita”.