Pallacanestro Senigallia, Presentata la campagna abbonamenti 2023/2024: "Alimentailsongno"

Al via la Campagna Abbonamenti in vista del prossimo campionato. La presentazione ufficiale avrà luogo presso la focacceria "Oh My Good", situata in Piazza Garibaldi 9, questo venerdì 1 Settembre dalle ore 20.30.

La Campagna Abbonamenti rappresenta un'opportunità unica per i tifosi di sostenere la squadra e vivere da vicino il campionato.

Gli abbonati avranno accesso privilegiato a ogni partita casalinga e ci piace pensare di ricreare una bella atmosfera e nuovo entusiasmo.

Durante l'evento si forniranno ulteriori informazioni sulle opzioni di abbonamento disponibili. Quest’anno il nostro girone sarà composto di 12 squadre, successivamente il campionato proseguirà incrociando il nostro girone con il girone F . In totale quindi l’abbonamento darà la possibilità di vedere ben 15 partite in casa.

La Pallacanestro Senigallia è impegnata non solo a portare avanti l'eccellenza sportiva, ma anche a creare un legame forte con la comunità. Questa campagna di abbonamenti rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questa missione. Sarà anche un'opportunità per i media, gli appassionati e i membri della comunità locale di incontrare i giocatori, gli allenatori e il personale del club.

Invitiamo tutti coloro che amano il basket e sono orgogliosi di sostenere la squadra locale a partecipare. La vostra presenza e il vostro sostegno sono fondamentali per il successo della stagione.