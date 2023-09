Pallacanestro Senigallia: E' iniziata ufficialmente la stagione del settore giovanile

Nel bellissimo teatro all’aria aperta di Casa San Benedetto, ha preso il via definitivo anche la stagione del Settore Giovanile biancorosso. Una festa collettiva in famiglia ricca di gioia ed entusiasmo per un’annata in cui la Pallacanestro Senigallia vuole rilanciare anche il suo vivaio e la sua comunità cestistica. E in quest’ottica, oltre alla presenza al completo della Prima Squadra e di tutto lo staff tecnico e societario, sono stati proprio loro, i tanti bimbi e ragazzi, i grandi protagonisti nel colorare a tinte forti un bellissimo evento conviviale.

Una grande soddisfazione per tutta la famiglia biancorossa, espressa anche dal neo Responsabile del Settore Giovanile Francesco Francioni: “Sicuramente è stata una bellissima serata, è difficile trovare un’altra occasione con così tanta passione e coinvolgimento, si è veramente percepito l’entusiasmo e la voglia di fare di questo ambiente. Per noi addetti ai lavori è un grandissimo stimolo, una carica ulteriore ma anche una responsabilità in più a lavorare per il bene dei ragazzi e della Società. E i numeri, come si è visto in questa festa, sono sempre più in crescita con oltre 300 ragazzini iscritti tra Minibasket e Settore Giovanile: una cifra importantissima che ci gratifica, ci stimola e può ancora continuare a crescere. Da questo punto di vista permettetemi di ringraziare e rimarcare l’apporto del nostro staff e delle nostre collaborazioni, specialmente la rinnovata sinergia con il Marotta Basket di Filippo Venturi, un’altra realtà a noi collegata che tanto sta facendo bene, specie nel Minibasket. L’auspicio è quello di continuare su questo trend, ma anche, allo stesso tempo, di trovare sempre maggiori spazi nelle strutture sportive cittadine per lavorare ancora meglio di quanto non stiamo già facendo e accogliere sempre più persone nella nostra grande famiglia biancorossa”.

“Nuova stagione, nuovi progetti ma sempre lo stesso entusiasmo – chiosa il Responsabile Minibasket Andrea Pancaldi -, ed è ancor più stimolante iniziarla in un’occasione del genere, con questo entusiasmo e questa presenza numerosissima e felice dei nostri ragazzi. Voglio ringraziare, in quest’ottica, la Società che mi ha permesso letteralmente di raddoppiare lo staff che sicuramente è il più numeroso e competente con cui abbia mai collaborato. E i numeri sono assolutamente positivi: a Senigallia c’è fame di pallacanestro, lo abbiamo toccato con mano anche durante gli Open Day, giornate in cui il numero di iscrizioni è letteralmente raddoppiato. Sono davvero molto contento, lavorare qui è una grande possibilità e una grande soddisfazione”.

Un’attenzione ai numeri che dà tanta soddisfazione, ma un’attenzione sicuramente va anche alla crescita e alle opportunità che vengono offerte dalla Pallacanestro Senigallia ai nostri ragazzi: “Sono contento che ci siano anche opportunità per chi si avvicina alla fine del proprio percorso giovanile – aggiunge ancora Francioni -: per far crescere ulteriormente i nostri ragazzi, infatti, è sempre attiva e propositiva la collaborazione con il Senigallia 20.20, società militante nella Prima Divisione Regionale (ex Serie D) e, proprio quest’anno, abbiamo deciso di iscrivere una nostra formazione alla Seconda Divisione (la vecchia Promozione) interamente formata dai nostri atleti delle annate 2004, 2005 e 2006”.