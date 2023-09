Pallacanestro Senigallia: Carlo Maria Audino è il nuovo responsabile della comunicazione

La Pallacanestro Senigallia è lieta di annunciare l’arrivo nella Spiaggia di Velluto di Carlo Maria Audino in qualità di Responsabile della Comunicazione.

Jesino classe 1991, Audino è dal 2019 Giornalista Professionista e, dopo alcune esperienze in testate nazionali, generaliste e sportive, ha deciso di tornare nell’ambiente della pallacanestro, già frequentato nel biennio 2013-2015 da Addetto Stampa dell’Aurora Basket Jesi.

Nell’autunno 2019, infatti, rientra proprio

nella società arancioblù, prima collaborando con l’Ufficio Stampa, poi ricoprendo ruoli di sempre maggiore importanza: nello stesso anno diventa Team Manager, affiancando lo Staff Tecnico e Dirigenziale nella gestione della quotidianità sportiva della Prima Squadra; a ottobre 2021, poi, con l’addio di Michele

Maggioli, è lui a raccogliere la pesante eredità diventando Direttore Sportivo, carica mantenuta fino al giugno scorso nella Basket Jesi Academy, avversaria, nella ormai vecchia Serie B, della Pallacanestro Senigallia.

Lasciata Jesi alla fine della scorsa stagione sportiva, ecco la chiamata della Goldengas per tornare a occuparsi di Comunicazione e portare il suo contributo alla società senigalliese.

“Sono felice che Carlo abbia risposto positivamente alla nostra chiamata – commenta la Presidente Fileri -. Il

Responsabile della Comunicazione è un ruolo fondamentale nel quadro generale e tecnico di una società e desideravo fosse ricoperto da un profilo con caratteristiche di competenza e professionalità che servono ad una società come la nostra. Ritengo poi che l’esperienza pluriennale nel mondo cestistico, la sua correttezza e la sua capacità di relazionarsi con il team siano perfette per noi. Benvenuto Carlo!”

“Sono molto contento e motivato per questa nuova avventura, mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata di una società come Senigallia – afferma Audino -. Farò di tutto per portare il mio mattoncino: per me è stimolante tornare ad occuparmi anche di comunicazione, e, in generale, sono davvero felice di restare nell’ambiente della pallacanestro. Sarà sicuramente un bel banco di prova anche perché, per la prima volta, esco, cestisticamente parlando, dalla società che mi ha sportivamente cresciuto e ce la metterò tutta per contribuire sensibilmente alla crescita della Pallacanestro Senigallia”.