Serie B: La Luciana Mosconi non vuole fermarsi. Prossima tappa Ozzano

Torna in campo la Luciana Mosconi Ancona nel turno infrasettimanale che anticipa la sosta pasquale. Mercoledi 5 aprile la squadra di coach Piero Coen affronta la difficile trasferta sul campo della Sinermatic Ozzano che viaggia in classifica a soli due punti dai dorici che hanno appena agganciato il quarto posto in coabitazione di Jesi e Piacenza.

Sei giornate alla fine della stagione regolare, cinque per i dorici che devono ancora osservare il turno di riposo, e tutto è ancora tremendamente indeciso con una classifica compatta e indecifrabile. Si affronta quindi una partita per volta sapendo che ogni occasione non è da fallire per non poter entrare nel tunnel dei rimpianti. Ad Ozzano arriva una Luciana Mosconi bella carica sulle ali dell’entusiasmo portato dai 4 successi consecutivi che hanno prepotentemente rilanciato le quotazioni di Panzini e soci. Il successo su Piacenza ha ulteriormente galvanizzato l’ambiente che conta di fare una buona prestazione su uno dei campi più difficili dell’intero Girone C. Ozzano in casa vince da 4 partite, è imbattuto nel girone di ritorno con l’ultima sconfitta sul parquet amico che risale al 7 gennaio contro Fiorenzuola, In totale 8 vittorie in 12 gare giocate al Pala Arti Grafiche Reggiani per la formazione di coach Loperfido che arriva al turno prepasquale dalla sconfitta subita a Senigallia che ha interrotto un filotto di tre vittorie di fila. La Luciana Mosconi torna su un campo tradizionalmente ostile dove ha sempre perso nei due precedenti (74-64 per Ozzano il 18 gennaio 2020 e 76-65 il 6 novembre 2021) e cercherà anche di invertire quindi la tradizione negativa.

La Sinermatic ha nel lungo di origini ucraine Dimitri Kluychnik il miglior realizzatore con 15.4 punti e 6.9 rimbalzi. Unico altro giocatore in doppia cifra è l’esterno Marco Barattini (12.3). L’ultimo arrivato Manuel Carpani (preso a febbraio dalla C Gold di Castelguelfo) viaggia a 12 punti di media nelle sue tre presenze finora maturate (20 punti segnati lo scorso 19 marzo contro Tigers Romagna). Matteo Folli e Gioacchino Cappelli sono due elementi cardine della squadra ozzanese e sono leggermente al di sotto della doppia cifra di media (rispettivamente 9.8 e 9.3 punti a serata), così come l’esperto playmaker Simone Bonfiglio (9.6). Chiudono il gruppo emiliano Tommaso Felici (8.1) e Simone Lasagni (6.7).

All’andata, nell’altro turno infrasettimanale giocato l’8 dicembre, la Luciana Mosconi vinse 91-84 e sarà importante anche tenere a mente quei 7 punti di margine in chiave doppio confronto in caso di arrivo alla pari in classifica.

Appuntamento al Pala Arti Grafiche Reggiani alle ore 21.00 di mercoledi 5 aprile. Arbitri dell’incontro i romani Mauro Barbieri e Davide Gai. DIRETTA su piattaforma LNPPASS