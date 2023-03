Serie B: Buon allenamento ad Osimo per la Luciana Mosconi

Proficuo allenamento di metà settimana per la Luciana Mosconi Ancona al PalaBellini di Osimo nel test amichevole contro i locali della Robur. I ragazzi di Piero Coen hanno ribadito il loro buon momento fatto di una buona efficacia offensiva generale a testimonianza dell’eccellente stato di forma della squadra. Contro i dorici un avversario vero, pur con un paio di assenze importanti come i senatori David e Cardellini, che non ha dimostrato spunti di grande interesse di un roster ricco di talento. Di partita verà c’era ben poco visto che mancavano gli arbitri e non è stato calcolato il punteggio tramite consueto tabellone elettronico. Consultando il taccuino, unico e vero riferimento per gli amanti dei numeri a tutti i costi, si vede che la Luciana Mosconi ha vinto 65-79 palesando una certa superiorità soprattutto nei primi due quarti (17-25 il primo e 12-21 il secondo) per poi calare e cedere qualcosina ai bravi padroni di casa che hanno vinto 20-18 il terzo periodo e 16-15 l’ultimo.

Tra la formazione dorica si distingue ancora Niccolò Piccionne, che sta giorno dopo giorno assumendo più sicurezza e fiducia, tra i migliori realizzatori insieme a Carnovali (5 triple), Giombini e Ambrosin. Tra gli osimani bene sicuramente Dubois, mentre è piaciuto l’ex Alessandro Strappato, rimasto legato ai colori bianconeroverdi dorici e sempre un piacere rincontrarlo sui parquet. Questo il tabellino della Luciana Mosconi a Osimo: Piccionne 11, Reggiani 7, Ciribeni 7, Giombini 14, Bedin 10, Czoska, Ambrosin 12, Guerra 3, Panzini 3, Carnovali 15, Tamboura 4, Petrilli.

Il programma settimanale della Luciana Mosconi proseguirà con la doppia seduta del giovedi e quella unica del venerdi pomeriggio. Sabato mattina rifinitura e poi walk through previsto per domenica mattina al Palarossini a poche ore dalla partita contro Piacenza prevista per le ore 18.00.