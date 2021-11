Basket: La Luciana Mosconi batte la Luiss, coach Coen: "Bene per tre quarti, Nel complesso una buona prestazione"

Coach Piero Coen registra la sesta vittoria della sua Luciana Mosconi e analizza al termine dell’incontro la prestazione dei suoi ragazzi. Una partita che i dorici hanno avuto sempre in mano, staccando però troppo presto le mani dal volante permettendo il ritorno degli avversari. Alla fine un successo prezioso su un campo che è già stato difficile per tutti (Roseto ci ha perso, Rieti e Faenza hanno vinto faticando almeno quanto gli anconetani) e vincerci non sarà per niente agevole seppur contro una squadra al momento con una classifica non eccellente.

“Siamo andati bene fino a metà del terzo quarto, – dice Piero Coen nel dopo gara – poi gli avversari ci hanno messo un pò in difficoltà ricucendo quel margine che avevano accusato e che eravamo stati bravi a piazzare a inizio di ripresa. Nel quarto periodo abbiamo subito la gran pressione e gran confusione che si è creata, e non abbiamo dimostrato di saper ben gestire certe situazioni. Questo sarà motivo di riflessione. Dobbiamo essere più lucidi, abbiamo perso troppi palloni e concesso troppi rimbalzi in difesa. Probabilmente se avessimo bloccato quell’emorragia a rimbalzo e perso qualche pallone in meno avremmo vinto senza troppe difficoltà. Però la realtà è questa, e noi siamo questi. Quindi dobbiamo far tesoro anche di questa esperienza e lavorare per cercare di essere meno confusionari in certe situazioni. Complessivamente giudico la nostra una buona prestazione considerando anche che Giombini si è fatto male a una spalla e ho preferito non rischiarlo troppo in una partita così intensa. Lo stesso dicasi per Centanni limitato da un fastidio fisico. Queste situazioni non ci hanno certo aiutato.”

La Luciana Mosconi godrà di due giorni di riposo in vista della prossima sfida in programma domenica 28 novembre al Palarossini contro la NPC Rieti.