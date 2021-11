Basket, Luciana Mosconi Ancona - Jesi 92 a 66

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona

Al PalaRossini netta vittoria per la Luciana Mosconi che al PalaRossini batte Jesi. I ragazzi di coach Coen mettono in mostra, oltre alla proverbiale difesa, un attacco in grande spolvero capace di segnare ben 92 punti.

Partita equilibrata nei primi dieci minuti chiusi avanti da ancona 22 a 19. Nel secondo parziale i padroni di casa provano a dare il primo strappo alla gara con bel 27 punti segnati.

Nella ripresa arriva l'allungo decisivo, evidentemente coach Coen non aveva visto la solita difesa dei suoi, che arriva nel terzo quarto, dove gli ospiti segnano solo 9 punti e i dorici di fatto chiudono il match. Nel quarto periodo Ancona gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria importante.

Luciana Mosconi Ancona - The Supporter Jesi 92-66 (22-19, 27-18, 21-7, 22-22)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 21 (10/10, 0/2), Simone Centanni 13 (3/6, 2/4), Tommaso Minoli 13 (2/3, 3/4), Thomas Aguzzoli 13 (4/6, 1/2), Simone Pozzetti 12 (2/6, 2/6), Andrea Quarisa 11 (3/10, 0/0), Yannick Giombini 9 (2/4, 1/1), Lorenzo Panzini 0 (0/0, 0/4), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/1), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0), Federico Ponzella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 44 15 + 29 (Andrea Quarisa 12) - Assist: 19 (Lorenzo Panzini 7)

The Supporter Jesi: Mattia Magrini 19 (2/3, 4/8), Massimiliano Ferraro 13 (5/7, 1/4), Mirko Gloria 8 (3/10, 0/0), Matteo Fioravanti 7 (1/3, 1/6), Giorgio Calvi 6 (3/3, 0/0), Matteo Fabi 5 (0/2, 1/5), Daniele Cocco 5 (2/2, 0/0), Nelson Rizzitiello 3 (0/0, 1/3), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/4), Rezart Memed 0 (0/1, 0/1), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/2), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Mirko Gloria 13) - Assist: 11 (Mirko Gloria 3)