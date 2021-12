Serie B: Luciana Mosconi Ancona all'esame Liofilchem Roseto

Nel turno infrasettimanale del Palarossini arriva la capolista Liofilchem Roseto che sembra avere una marcia in più rispetto alle altre rivali in questi primi due mesi di campionato. La Luciana Mosconi, rinfrancata dal bel successo nel derby di Senigallia, si misura dunque con la squadra che ha dimostrato di essere la più forte e quadrata nelle prime 10 giornate di campionato.

Roseto arriva ad Ancona con un bilancio da far tremare i polsi. 9 vittorie in 10 gare, striscia positiva aperta che dura ormai da 7 partite. In trasferta ha vinto 4 volte e perso solo in casa della Luiss Roma nella 3a giornata, in quello che rimane l’unico k.o. Nell’ultimo turno Roseto ha battuto al PalaMaggetti la Real Sebastiani (91-68) dando ennesima prova di forza del suo collettivo.

Sulla panchina abruzzese da questa stagione c’è il tecnico Danilo Quaglia, il più giovane allenatore dell’intera serie B (classe 1994) che a dispetto della sua carta d’identità verdissima vanta già esperienze importanti come assistente allenatore in A2 sulla panchina di Roseto dei vari Melillo, Trullo e Di Paolantonio. Poi medesimo ruolo a Giulianova, e nuovamente in A2 all’UCC Piacenza (con coach Gabriele Ceccarelli) e a Forlì alle spalle di Sandro Dell’Agnello.

A livello statistico il migliore della Liofilchem è l’ottimo Aleksa Nikolic. Ala serba di formazione italiana reduce dall’ottima prima stagione rosetana chiusa con oltre 13 punti e quasi 6 rimbalzi a partita. Attualmente il lungo classe 1999 viaggia con 15.6 punti e 6.2 rimbalzi a partita. Alle sue spalle veleggia Valerio Amoroso. Giocatore che non ha certo bisogno di troppe presentazioni e che è partito davvero fortissimo in questa stagione a dispetto dei suoi 41 anni compiuti lo scorso mese di settembre. Per il veterano di Cercola, 14.8 punti e 7.4 rimbalzi fino a questo momento. Doppia cifra di media anche per Andrea Pastore, anch’egli alla seconda stagione in Abruzzo. 10.4 punti per l’esterno del ’94 in possesso di un eccellente tiro da fuori. Parte solitamente dalla panchina ma Alberto Serafini è una garanzia in fatto di efficienza sia in attacco che in difesa. 7.9 punti e 5.1 rimbalzi per il giocatore classe 1993. Stessa media punti anche per Antonio Ruggiero, altro elemento di grande mestiere e altro riconfermato in estate dalla dirigenza rosetana. Mirco Turel è una delle novità della Liofilchem rispetto all’anno scorso. Guardia del ’94 che arriva da una stagione in B a Piombino, 16 punti di media per lui. Altra novità è rappresentata dall’under Alfonso Zampogna, play-guardia del 2000 reduce da un ottimo campionato a Vicenza. 7 punti di media finora per l’esterno che ha debuttato in B a Scandiano nel 18/19 e che è il cambio naturale di Edoardo Di Emidio, il play titolare di Quaglia e altro elemento cardine della formazione rosetana che ha fatto la finale promozione. Classe 1993, negli ultimi anni uno dei migliori registi della B, Di Emidio ha una media realizzativa di 6.3 punti a gara con quasi 3 assist di media. La pattuglia under della Liofilchem è completata poi dal centro Riccardo Bassi (classe 2001) prodotto del vivaio di Biella e reduce dalla stagione nella Ju.Vi Cremona dove non ha avuto particolare spazio. 9′ di media finora con 2.3 punti e 1.8 rimbalzi.

La cura della presentazione della Liofilchem Roseto è affidata come di consueto a coach Emanuele Pancotto, assistente allenatore della Luciana Mosconi Ancona nonchè responsabile scouting.

“Andiamo a giocare contro la squadra che oltre ad essere meritatamente la capolista, sta esprimendo un grandissima pallacanestro offensiva, oltre ad approcci difensivi differenti e molteplici. Roseto si basa sullo starting five composto da Di Emidio, il talento e l’esperienza di Pastore e Turel negli spot 2 e 3, e nei lunghi, oltre all’under Nikolic, che sta confermando tutto il buono fatto vedere già l’anno scorso, c’è il talento assoluto di Valerio Amoroso. Dalla panchina, esce l’under Zampogna, protagonista lo scorso anno a Vicenza, l’esperienza e il talento di Ruggiero, la grande energia che porta Serafini e la stazza di Bassi. Sarà una partita atipica avendo avuto solo due giorni per poterla preparare, ma allo stesso tempo sarà un enorme stimolo affrontare la prima classe in casa, sperando anche che i nostri tifosi vengano numerosi a sostenerci dopo la grande vittoria arrivata a Senigallia. Vorremmo dare seguito al bel secondo tempo di domenica, cercando anche di riscattarci dall’ultima partita casalinga persa contro NPC Rieti. Come tutte le partite non sarà facile, a maggior ragione lo sarà ancor meno contro la prima della classe, ma tutto ciò deve essere un enorme stimolo a far bene ed un’enorme voglia di provare a portare a casa i due punti.”