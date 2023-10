Goldengas Senigallia: Primo successo stagionale. Espugnato Porto Recanati

La Goldengas Senigallia con una grande prestazione offensiva espugna Porto Recanati 93-88 e sblocca lo zero in classifica. Partita giocata con tenacia e determinazione quella degli uomini di Gabrielli in cui, nella bella prestazione corale, spiccano i 20 punti di Giacomini e i 18 di Sanna

Primo quarto equilibrato con Porto Recanati che schiera Gamazo ed è subito un fattore siglando tutti i primi 10 punti della sua squadra ma senza produrre strappi significativi. Giacomini e Landoni con una tripla importante di fatto impattano la situazione sul 23-23.

Secondo quarto molto più vivace e a strappi: Caverni e Gulini cercano di dare un primo strappo ma la Goldengas è sempre a contatto; il primo mini break lo piazza ancora la premiata ditta Landoni-Giacomini con Porto Recanati costretta a chiamare timeout in emergenza sul 36-42. L'Attila piano piano si rimette in scia con i canestri del solito Gamazo (19 punti solo all'intervallo) e una penetrazione di Caverni, prima di subire un nuovo contro break: la bomba di Brigato e le due di Sanna fanno volare Senigallia sul +10. Redolf con il due+uno e Balilli con una soluzione pesante fissano il 54-49 Goldengas con cui si va all'intervallo.

In avvio di terzo quarto gira il vento: Giacomini prova a ridare il massimo vantaggio alla Goldengas ma Porto Recanati con 4 liberi di Gulini e due canestri, di Redolf e Caverni, sorpassa costringendo coach Gabrielli al timeout.

La Goldengas però è brava a fermare l'ondata degli avversari: Medizza prima con l'appoggio poi con la bimane di potenza fissano il +6 e obbligano Scalabroni all'immediato contro timeout. Ai due liberi di Imsandt risponde Rinaldi da tre e si va all'ultima pausa sul 74-69 Senigallia.

In avvio di ultimo quarto sono i tiri liberi a fare da padrone: Gulini e Rinaldi sono freddi e sfruttano i falli subiti' (con anche un tecnico fischiato a Gabrielli) e Porto Recanati mette anche la testa avanti sull'80-79 prima che due siluri di Brigato riportino Senigallia sul +5 a 4' dalla fine

Equilibrio sottile che dura fino all'ultimo minuto: un doppio 1/2 di Giacomini e Sanna, inframezzati dal canestro di Caverni portano Senigallia sul +4 a 20" dalla fine, l'errore dalla lunetta di Gamazo e il 2/2 di Brigato fissano il 93-88 finale.

Prossimo appuntamento per la Goldengas domenica prossima 15 ottobre alle 18 sul Parquet della Virtus Civitanova.

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI - GOLDENGAS SENIGALLIA 88-93 (23-23, 49-54, 69-74, 88-93)

P. RECANATI: Mancini 4, Balilli 3, Losinski NE, Gamazo 27, Cingolani, Caverni 27, Redolf 4, Gulini 12, Nkot Nkot NE, Rinaldi 9, Anibaldi 2. All. Scalabroni

SENIGALLIA: Benzoni, Bracci 5, Brigato 15, Giacomini 20, Imsandt 7, Sanna 18, Bassi NE, Casabianca NE, Arceci NE, Neri 5, Landoni 11, Medizza 12. All. Gabrielli