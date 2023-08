La Pallacanestro Senigallia non si ferma: Diego Benzoni è un nuovo giocatore biancorosso

La Pallacanestro Senigallia, amplia il reparto lunghi con l'ingaggio di Diego Benzoni.

Il giovane classe 2004 arriva a Senigallia da Forlì, con grande voglia di far bene e crescere cestisticamente nella società biancorossa :

" Dopo aver trascorso gli ultimi 4 anni alla Pallacanestro Forlì 2.015 a cui devo moltissimo, per la formazione cestistica e umana che ho ricevuto, posso solo ringraziare. Adesso sono entusiasta di potermi misurare e mettere alla prova in questa nuova realtà, nella quale darò il meglio di me. Ringrazio Senigallia per questa opportunità di mettermi in gioco e migliorare, non vedo l'ora di scendere in campo e fare il massimo per la squadra".

La Presidente Fileri accoglie Diego a Senigallia: " Sono molto felice che Diego abbia accolto favorevolmente il nostro progetto. È un ragazzo giovane, ma siamo certi che con la sua energia potrà svolgere un ruolo importante nel reparto lunghi".