Goldengas Senigallia: Lorenzo Neri completa il pacchetto esterni dei biancorossi

Continuano gli arrivi in casa Goldengas. Ecco Lorenzo Neri, classe 2001 che completa il pacchetto esterni del quintetto. Arriva a Senigallia dopo due anni trascorsi alla Gema Montecatini con cui ha centrato altrettante promozioni.

Versatilità difensiva, agonismo e fisicità fanno di Lorenzo il fit perfetto per il quintetto di coach Gabrielli che commenta così il suo arrivo in biancorosso: " Quello di Neri è un innesto importante, che offensivamente aggiunge pericolosità sia dentro che fuori dall'area. Difensore poliedrico che può difendere e cambiare su diverse taglie di giocatori. L'elemento ideale per il tipo di squadra che stiamo costruendo".

Anche Lorenzo soddisfatto dell' approdo sulla Spiaggia di Velluto:" Anzitutto ci tengo a salutare e ringraziare la società che ha voluto credere in me per questo progetto. Sono impaziente e carichissimo per la nuova sfida che sarà questa stagione. Darò il 100% al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati e per divertirci tutti: squadra, società e tifosi. A presto! ".