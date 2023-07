Goldengas Senigallia: Kevin Brigato è il primo acquisto 2023/2024

È tempo di nuovi arrivi in casa Pallacanestro Senigallia. Si parte da Kevin Brigato, classe 98' che nella scorsa stagione con la maglia di Cassino ha centrato la qualificazione alla B1. Giocatore duttile, che fa dell' intensità ambo i lati del campo la sua caratteristica principale.

È lui il primo esterno ad affinacare capitan Giacomini nel quintetto della prossima Goldengas.

Queste le prime parole di Kevin: "Sono molto contento della chiamata della Pallacanestro Senigallia, di far parte di un progetto ambizioso e di trovare un coach come Gabrielli che è molto preparato e so che genere di pallacanestro vuole giocare dato che l’ho affrontato l’anno scorso con Cassino. Non vedo l’ora d’iniziare la nuova stagione, conoscere i miei nuovi compagni, staff e dirigenza.

Voglio fare un saluto ai miei nuovi tifosi e a loro posso dire di seguirci il più possibile riempiendo il palazzetto perché ci divertiremo e ci potremo togliere delle belle soddifazioni".

Il GM Giacomelli entusiasta per l'arrivo del primo rinforzo:" Molto contento dell' approdo a Senigallia di un giocatore come Kevin, versatile e abile in entrambi i lati del campo. L' ho sentito carico e pronto a cominciare. Sono convinto possa dare un gran contributo nella stagione a venire”.