Goldengas Senigallia: Marco Giacomini sarà il capitano anche nel 2023/2024

La Pallacanestro Senigallia annuncia che anche per la stagione 2023/2024 il capitano dei biancorossi sarà Marco Giacomini. Per il numero 7 sarà la terza stagione da capitano sulla spiaggia di velluto.

"Come per le scorse stagioni sono contento di poter contare sulla fiducia e sulla stima che questa società ripone in me. Alteettanto di stimolo è il ritrovare Andrea Gabrielli in panchina. Senigallia per me è una seconda famiglia perciò speriamo di divertirci e di poter regalare al pubblico una bella stagione". Queste le parole di Giacomini.

Coach Gabrielli soddisfatto di ritrovare il suo conterraneo pesarese come play e capitano:"Poter contare ancora su Marco a Senigallia è un primo passo importante in previsione della nuova stagione. Ci sentiamo spesso e la sua carica e leadership saranno importanti in vista anche della formazionedi un gruppo di quasi tutti nuovi giocatori".