Goldengas Senigallia: Coach Francesco Francioni nuovo responsabile del Settore Giovanile

Da sempre la Pallacanestro Senigallia lavora affinché il proprio settore giovanile possa crescere e migliorare, sperando che i giovani possano vedere la pallacanestro non soltanto come opportunità per fare attività fisica, ma per scoprire una vera e propria passione.

Passione e amore per la palla a spicchi che caratterizzano uno dei riferimenti di questa stagione nello staff tecnico delle giovanili della società senigalliese, Coach Francesco Francioni, appena nominato nuovo responsabile del Settore Giovanile.

Le prime parole nella sua nuova realtà, “Sono diversi anni che sento la fiducia della Pallacanestro Senigallia nei miei confronti e finalmente questa volta ci sono state le condizioni per iniziare insieme un bel progetto totalmente dalla parte dei giovani. Anche grazie alla preziosissima collaborazione con il Marotta Basket ed alla qualità degli allenatori/istruttori della Pallacanestro Senigallia credo che si abbiano grosse potenzialità testimoniate dall’importante numero di ragazzi tesserati alla nostra società. L’obiettivo dovrà essere il coinvolgere il più possibile questi ragazzi creando senso di appartenenza verso la società”.

Francioni, nativo di Osimo, cestisticamente cresciuto nella Robur Basket, prima come giocatore poi dal 1996 da istruttore minibasket ed in seguito da allenatore.

Svolge tutta la trafila nelle giovanili fino ad arrivare nel 2004 ad essere assistente in Lega 2 del compianto Alessio Baldinelli. Sempre con la Robur, tra Lega 2 e B Eccellenza, lo ritroviamo come vice allenatore di tanti “maestri” come Zanchi, Sacco, Cioppi e Ciani, sempre allenando anche le giovanili dei senza testa dove arriva a sfiorare nel 2008 con l’under 19 un’incredibile finale nazionale.

Nel 2012 è capo allenatore della Robur che riparte dalla C2 proprio con i suoi giovani, poi continua per altri due anni in C1 sempre con Osimo centrando in entrambe le occasioni i play off ed ovviamente restando ad allenare le giovanili della società osimana fino al 2017 dove arriva la chiamata di Jesi.

Nella città di Federico II vive 6 stagioni stupende passando dal settore giovanile dove si toglie tante soddisfazioni battendo grosse corazzate del basket italiano. Poi tra serie D ( vinta nel 2018 ), serie C (due salvezze sempre con squadre giovanissime) e tanta serie B (più di 110 partite) come vice allenatore dei vari Valli, Ghizzinardi e Meneguzzo. Nella stagione 2021/2022 subentra proprio a quest’ultimo come capo allenatore dell’Aurora centrando un’importante salvezza ai play out.

Il saluto del presidente Sonia Fileri, “Sono felicissima di accogliere Francio nella nostra famiglia. Sono convinta che la sua professionalità, unita al suo modo empatico di rapportarsi con i ragazzi e le loro famiglie, sarà il plus che necessitava per far crescere ancora di più il nostro vivaio”.