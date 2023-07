Goldengas Senigallia: Andrea Pancaldi confermato responsabile del minibasket

Pallacanestro Senigallia, Andrea Pancaldi confermato responsabile del minibasket.

Una gradita conferma nello staff tecnico della Pallacanestro Senigallia, Andrea Pancaldi ricoprirà l’incarico di Responsabile minibasket anche nella stagione 2023/24.

“È con grande soddisfazione che possiamo annunciare la conferma di Andrea come responsabile del nostro settore minibasket – commenta il presidente della società Sonia Fileri - La sua presenza è stata ed è fondamentale per il proseguio del progetto di crescita del vivaio. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e che stiamo facendo insieme per la prossima stagione”.

Andrea ha iniziato il suo percorso con i bambini nel 2007 quando a Jesi con L'aurora Basket seguiva Roberta Regis come assistente dei suoi gruppi mini.

La stagione successiva è stata la prima da istruttore di un gruppo scoiattoli i nati nel 1999. Dalla stagione 2010 fino al 2013 lo troviamo per la prima volta nel nostro settore giovanile al tempo denominato Maior, seguendo i gruppo esordienti, aquilotti e under 14.

Durante la prima stagione ha conseguito la laurea in scienze motorie, qualificando ancora di più il suo percorso formativo.

Nelle successive tre stagioni si trasferisce a Polverigi all'interno del progetto NBan che coinvolgeva più società del territorio Anconetano, allenando i gruppi dei pulcini, scoiattoli e esordienti.

Dalla stagione 2016/17 torna a Jesi sempre all'Aurora, dove inizialmente allena i pulcini e scoiattoli per poi spostarsi ad allenare gli aquilotti, esordienti e come aiuto in under 13.

Negli anni successivi per 3 anni assume il il ruolo di responsabile organizzativo minibasket della società jesina.

Infine dalla stagione 2021/22 torna a Senigallia come responsabile Minibasket, nello stesso anno consegue la seconda laurea in Management Sportivo, insomma non si finisce mai di imparare!

“Nel 2021 arrivava per me la nuova piacevolissima chiamata della Pallacanestro Senigallia, un società sempre rimasta nel cuore con dei ricordi forti di un ambiente vero e voglioso di fare le cose nel modo giusto. Presupposti che sono ancora attuali e sempre in aggiornamento per questo grande amore che è per me il mondo del Minibasket, dove lo scorso anno abbiamo soddisfatto genitori e ragazzi con una proposta divertente e formativa allo stesso tempo. Per questo sono contento di proseguire il mio lavoro a Senigallia – commenta il coach – con l’obbiettivo di migliorare sia a livello personale, sia come staff, cercando di aiutare i ragazzi più giovani con la mia esperienza. Sono convinto sia possibile progredire ancora con il supporto e l’entusiasmo di società e famiglie”.