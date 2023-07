Goldengas Senigallia: Simone Pozzetti non farà parte del roster 2023/2024

La Pallacanestro Senigallia comunica che Simone Pozzetti non farà parte del Roster 2023/2024. Le due parti hanno consensualmente rescisso il contratto che avrebbe legato il numero 55 alla Goldengas anche per la prossima stagione.

Le ragioni di questa decisione nelle parole di Simone che saluta e ringrazia dirigenza e tifosi biancorossi : "non è facile per me prendere la decisione di separarmi da questa realtà che considero una seconda famiglia per l'affetto che mi è stato sempre dimostrato. Mi sono confrontato con GM e Coach, mettendo sul piatto la mia necessità di anteporre i miei impegni lavorativi extra-cestistici a quelli sul campo e in modo onesto e sereno abbiamo optato per una rescissione consensuale del contratto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, creduto in me e dimostrato un affetto incredibile nei miei anni qui, dai tifosi alla dirigenza. Tutti sanno bene quanto sia legato alla Pallacanestro Senigallia, che occuperà sempre un posto nel mio cuore".

La Pallacenstro Senigallia augura a Simone il meglio per il futuro e lo ringrazia per il contributo apportato nelle stagioni trascorse indossando i colori biancorossi.