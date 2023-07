Goldengas Senigallia: Devil Medizza è un nuovo giocatore biancorosso

Continua la campagna di rafforzamento della Pallacanestro Goldengas Senigallia. Il nuovo totem dell'area biancorossa sarà Devil Medizza. Il centro classe '90 arriva a Senigallia dopo 4 anni a Monfalcone e si unisce al quintetto di coach Gabrielli. Giocatore estremamente dinamico che si distingue per agonismo ed intensità sotto le plance.

Queste le prime parole da neo biancorosso :" Dopo 4 stagioni giocate vicino a casa era giunto il momento di tornare a mettermi in gioco e Senigallia è il club perfetto per farlo. Sono pronto a dare il mio contributo alla società per vivere una grande stagione con molte soddisfazioni sia a livello di squadra che personali".

La Presidente Fileri certa che l'innesto di Medizza sia il fit ideale per il nuovo roster :" Sono entusiasta di accogliere nella nostra famiglia un giocatore esperto come Devil. La sua grinta e determinazione ci hanno convinto che fosse il centro giusto per la squadra che stiamo costruendo. Sono certa che sotto canestro sarà un problema per tutti gli avversari ".