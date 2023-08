Goldengas Senigallia: Preso Luca Sanna

La Pallacanestro Senigallia ufficializza l'ingaggio di Luca Sanna. Il classe 2003, del vivaio Dinamo Sassari, arriva a Senigallia dopo una stagione in C gold con la Pallacanestro Molinella dove si è affermato come miglior relaizzatore della categoria nell'Emilia-Romagna.

Carico per la nuova sfida che lo aspetta con i biancorossi Luca saluta così i suoi nuovi tifosi:

"Sono molto contento di aver firmato a Senigallia perché dopo la buona esperienza di Molinella mi sento pronto per affrontare nuove sfide in una squadra nuova e in un campionato nuovo e di livello superiore. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra per raggiungere gli obbiettivi prefissati e soprattutto non vedo l’ora di conoscere staff e nuovi compagni per iniziare a preparare la stagione".