Serie B: Il turno infrasettimanale sorride a Jesi. Prima vittoria stagionale per la General Contractor

Prima vittoria stagionale per la General Contractor Jesi che, al PalaTriccoli, batte la Gemini Mestre al termine di una gara combattuta fino alla fine.

Coach Ciocca parte con il quintetto orchestrato da capitan Mazzucchelli in regìa, Bocconcelli e Bugatti sul perimetro e Caversazio con Lenti sotto le plance, mentre Jesi si presenta con Merletto e Marulli esterni, il volto noto Rossi e l’altro ex Casagrande come ali più Carnevale in pivot. Apre Marulli dall’area dopo 47”, Bugatti risponde dopo 2’08” infilando la prima tripla del match, Caversazio prima serve Lenti per il 5-2, poi si iscrive a referto per il +5 ospite a 3’23”. Dalla lunetta Casagrande piazza un 2/2, Bugatti lo ricaccia indietro, altro botta e risposta Marulli-Caversazio, poi a suonare la carica per i marchigiani è l’ex Rossi. Suo l’8-11 che dà il via allo scatto, Casagrande la mette dalla lunga (Mazzucchelli non replica) per il pareggio e proprio Rossi lo imita per il 14-11 jesino, impattato dalla bomba di Caversazio. Mazzucchelli ne mette due, Perin uno dalla lunetta (fallo tecnico di squadra ai locali) e a 4” dalla prima sirena ci pensa Sebastianelli a scrivere il 19-14 per la Gemini.

Si riparte e dopo 35” Merletto ne mette 3 per il -2, è il turno di Pellicano portare il suo mattone (21-17) ma da oltre l’arco Jesi ha aggiustato la mira e tocca a Valentini portare i suoi a 20 e al minimo svantaggio, del tutto azzerato dall’1/2 ai liberi di Varaschin seguito da un altro botta e risposta Ihedioha-Sebastianelli. Bugatti c’è per il 25-23, Rossi non è d’accordo e infila la sua seconda tripla a 6’30”, né Pellicano né Bugatti hanno la stessa fortuna. Ciocca prova a riordinare le idee ma al rientro dal time out Rossi è decisamente “on fire” con una schiacciata e un’altra bomba in un amen. Sotto 31-25 Mestre si sblocca dopo 2’26” glaciali, dalla lunga la mette Bocconcelli e stavolta è coach Ghizzinardi a volerci parlare su (giocandosi due time out a distanza di meno di un minuto) per gettare acqua sul ritrovato entusiasmo dei grifoni. Negli ultimi 33” prima del riposo lungo sbaglia Varaschin, restano 4” e Ciocca prova a disegnare l’ultimo tiro e al rientro sul parquet ci pensa Mazzucchelli a riportare la Gemini ad un soffio di distacco (30-31). Nel terzo periodo si va ancora punto a punto, una bomba di Bugatti sigla il 36-36, ancora Rossi da 3 riporta i suoi avanti con partita comunque sempre sul filo. Casagrande graffia Mestre prima con una bomba di tabella e quindi con due liberi che valgono il 50-45 di casa, poco male perché nell’ultimo minuto di periodo un assist di Perin per Lenti e una bomba di Caversazio a 39’’ impattano di nuovo la sfida; qui Mestre può avere qualche rimpianto perché, dopo l’errore di Valentini, sciupa il possesso del vantaggio spalancando la strada al contropiede di Casagrande che sulla sirena appoggia il +2 di casa, punti che saranno decisivi nel finale. L’ultimo quarto si apre con Mestre attaccata che difende forte, Perin dopo 1’12’’ mette la bomba del sorpasso (52-53), Jesi soffre forzando, la Gemini perde Pellicano per infortunio dopo 2’17’’. Mazzucchelli e soprattutto Bocconcelli feriscono Jesi con quest’ultimo che prima con una tripla e quindi in entrata scrive il 54-60 con 5’39’’ da giocare. Là qualcosa per Mestre si spezza: Casagrande dalla lunetta approfitta del bonus esaurito da Mestre e avvicina i suoi, Bocconcelli risponde subito dalla media ma poi Merletto pesca una bomba pesantissima per il -3 di casa. Nei possessi successivi Mazzucchelli e Bugatti sono imprecisi dall’arco mentre Varaschin da sotto fa -1. Anche Mestre cerca i suoi lunghi ma senza fortuna, quindi ancora Varaschin dai liberi firma il sorpasso (63-62) con 3’27’’ alla sirena. Mazzucchelli in entrata mette per l’ultima volta sopra la Gemini, Merletto sul rovesciamento centra il controsorpasso e poi sul nuovo possesso prima Bocconcelli e poi Caversazio, a seguito del rimbalzo offensivo, non trovano la retina. Jesi non ne approfitta e perde palla ma per Mestre non è serata e Caversazio appoggia senza fortuna, idem Mazzucchelli nell’occasione successiva. Si arriva così all’ultimo minuto con la Gemini sotto ancora di 1, Merletto forza l’entrata ed è premiato con il +3 per il suoi a 32’’ dalla sirena. Gli ultimi tentativi dicono ancora no a Mestre con Marulli che poi dai liberi fissa il risultato finale.

General Contractor Jesi - Gemini Mestre 69-64 (14-19, 17-11, 21-20, 17-14)

General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 19 (3/7, 4/9), Giulio Casagrande 16 (2/2, 2/4), Daniele Merletto 12 (3/4, 2/7), Lorenzo Varaschin 9 (3/7, 0/0), Roberto Marulli 6 (2/6, 0/4), Antonio Valentini 3 (0/0, 1/3), Santiago Bruno 2 (1/3, 0/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 2 (1/2, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Lorenzo Varaschin 9) - Assist: 13 (Lorenzo Varaschin, Roberto Marulli 3)

Gemini Mestre: Edoardo Caversazio 12 (3/7, 2/5), Fabio Bugatti 12 (3/7, 2/6), Pietro Bocconcelli 10 (2/4, 2/3), Andrea Mazzucchelli 8 (4/7, 0/5), Giovanni Lenti 6 (3/4, 0/0), Marco Perin 6 (1/2, 1/4), Fabio Sebastianelli 4 (2/3, 0/1), Ivan Morgillo 3 (1/5, 0/1), Nicolo' Pellicano 3 (1/3, 0/1), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 5 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Edoardo Caversazio 10) - Assist: 14 (Edoardo Caversazio 5)