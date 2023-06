General Contractor Jesi: Carlo Maria Audino non è più il direttore sportivo

Basket Jesi Academy e Carlo Maria Audino si salutano e si stringono la mano.

L’ormai ex direttore sportivo ha rappresentato nei giorni scorsi alla società la decisione di interrompere una collaborazione professionale di lunga data e di reciproca soddisfazione. Motivazioni di carattere esclusivamente personale hanno portato Carlo Maria Audino a questa scelta, accettata dalla società che per il suo stretto collaboratore manterrà sempre una porta aperta.

“Ringrazio l’Aurora basket e Basket Jesi Academy per l’opportunità datami di misurarmi, sempre con crescenti responsabilità, con l’ambiente del basket che per me è passione oltre che lavoro. Sento la necessità di percorrere strade alternative e dunque ho ritenuto opportuno comunicare questa mia decisione alla società. Jesi per me è stata casa, sia da giocatore sia da giovane che voleva approcciarsi a questo ambiente e in questa società ho avuto modo di crescere e sviluppare esperienze che mi saranno utili in eventuali nuovi incarichi con cui dovessi decidere di misurarmi. Ringrazio dunque la società nella consapevolezza, grazie agli ottimi rapporti umani costruiti, che in qualunque momento per me la porta rimarrà sempre aperta”.