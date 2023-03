Serie B: La General Contractor travolge Empoli e porta a casa due punti importanti

Dopo la sosta per la Coppa Italia, riparte alla grande la General Contractor Jesi. I marchigiani travolgono la Use Computer Gross Empoli a domicilio e portano a casa due punti molto importanti per la classifica.

Partita che dura praticamente dieci minuti. Infatti, dopo un primo quarto equilibrato, Jesi grazie ad un parziale di 7 a 21 scappa via.

La partita inizia in modo divertente, con le squadre che si fronteggiano a viso aperto davanti ad un pala Sammontana gremito. Alla tripla di Casella replicano Ferraro e Filippini ma subito Cerchiaro impatta a quota 6. C’è spazio per uno spettacolare contropiede di Giannone innescato da Costa (11-10) ma la cosa che colpisce subito è il gigantesco problema che si chiama Filippini. Il pivot imperversa in attacco un po’ perché è più strutturato fisicamente di Nwokoye, un po’ perché è in serata di grazia (chiuderà con 23) un po’ perché di contromisure non se ne trovano e, logicamente, una squadra come quella marchigiana non ci mette tanto a capire che la vittoria va costruita su di lui. In serata è anche Mazzoni che entra e mette 7 punti consecutivi tanto che, non a caso, al 10’ siamo 19-19. Il dramma si materializza subito in avvio del secondo tempino con un parziale di 2-10. Cerchiaro, dopo l’inevitabile timeout, mette un 4-0 ma subito un’altra legnata da 0-9 che vale il 25-37. Merletto, intanto, segna la sua terza tripla su altrettanti tentativi mandando le squadre al riposo sul 26-40. Al ritorno in campo la Computer Gross di punti ne subirà ben 27 in dieci minuti, segno che le falle viste fino a quel punto diventano vere e proprie voragini. Due triple di Marulli e Calabrese valgono il 29-46 ed il più 20 arriva proprio col punto numero 20 del solito Filippini: 32-52.

Sul 32-54 arriva un timeout biancorosso a cui segue una tripla di Antonini, ma ormai la barca è in balia di Jesi che mette un altro 0-5 e, col 42-67 del 30’, si guadagna un ultimo tempino da giocare in folle e con i piedi sul cruscotto. Qui il vantaggio tocca anche i 29 punti come massimo, fino a che non si arriva al finale di 61-83. Domenica a San Miniato servirà una faccia diversa.

USE Computer Gross Empoli - General Contractor Jesi 61-83 (19-19, 7-21, 16-27, 19-16)

USE Computer Gross Empoli: Andrea Casella 25 (1/4, 5/10), Obinna Nwokoye 8 (3/5, 0/0), Simone Cerchiaro 7 (2/3, 1/2), Alessandro Antonini 7 (1/1, 1/5), Marco Mazzoni 6 (3/5, 0/1), Luca Giannone 4 (2/4, 0/2), Daniele Sesoldi 3 (1/2, 0/3), Valerio Costa 1 (0/3, 0/2), Lorenzo Baccetti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/2, 0/0), Matteo Menichetti 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Valerio Costa 6) - Assist: 10 (Valerio Costa 5)

General Contractor Jesi: Giacomo Filippini 23 (10/12, 1/2), Daniele Merletto 15 (2/5, 3/4), Lorenzo Varaschin 14 (7/12, 0/0), Roberto Marulli 7 (2/2, 1/6), Filippo Cicconi massi 7 (1/2, 1/1), Massimiliano Ferraro 5 (2/3, 0/1), Antonio Valentini 5 (1/1, 1/3), Nicola Calabrese 3 (0/1, 1/3), Francesco Giulietti 2 (0/0, 0/1), Yusupha Konteh 2 (1/1, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 27 2 + 25 (Lorenzo Varaschin 6) - Assist: 15 (Daniele Merletto 5)