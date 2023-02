Serie B: La General Contractor Jesi cade a Faenza. I Blacks chiudono la pratica in tre quarti

Girone C

Squadra in casa Jesi

La General Contractor Jesi esce sconfitta dal PalaCattani, in una sfida che dura solo tre quarti. I faentini, ancora privi di Vico e Morciano, giocano un’ottima partita e a dare il proprio contributo è anche Poggi, rientrato dopo due settimane di stop, e già in buona forma.

Jesi parte subito forte, ma quando i Blacks iniziano a difendere cambia l’inerzia. La prima delle cinque triple di Petrucci regala il 14-12, vantaggio che non sarà più colmato dagli ospiti, ma è tutta la squadra a giocare bene, prima di un calo nel finale che riporta Jesi sotto 17-19. Un copione simile va in scena anche nel secondo periodo dove sono i canestri chirurgici di Pastore (3/3 da tre per lui), Petrucci (5/8 dall’arco) e di Siberna (3/6) a regalare la doppia cifra (36-26), ma ancora una volta un piccolo calo di tensione permette alla General Contractor di ridurre il gap fino al 39-43. Ci pensa poi Petrucci allo scadere con la tripla del 46-39 a suonare la riscossa, preludio di quanto accadrà nel secondo tempo.

Al rientro in campo i Blacks sono immarcabili segnando ben 7 triple nel periodo e 35 punti, avendo il merito di colpire Jesi da ogni posizione anche con la coppia Aromando – Poggi che si alterna molto bene sotto canestro. Il resto lo fanno la difesa con tanti rimbalzi catturati e l’aggressività che porta Jesi a perdere palloni. E quando Poggi spara dall’arco il canestro del +24 (81-57) cala il sipario con largo anticipo. Nell’ultimo quarto i Raggisolaris oltre ad amministrare il vantaggio continuano a segnare con regolarità toccando anche il +31 (93-61).

Blacks Faenza - General Contractor Jesi 96-74 (19-17, 27-22, 35-20, 15-15)

Blacks Faenza: Marco Petrucci 21 (2/5, 5/8), Simone Aromando 18 (7/13, 1/1), Giacomo Siberna 17 (3/3, 3/6), Andrea Pastore 16 (3/6, 3/3), Alessandro Voltolini 13 (3/5, 2/3), Giovanni Poggi 11 (3/4, 1/1), Paolo Bandini 0 (0/3, 0/2), Samuel Nkot nkot 0 (0/3, 0/0), Nicolò Ragazzini 0 (0/1, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Sebastian Vico 0 (0/0, 0/0), Francesco Morciano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Simone Aromando 9) - Assist: 32 (Andrea Pastore 9)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 14 (3/6, 2/5), Massimiliano Ferraro 11 (1/2, 2/4), Daniele Merletto 11 (3/6, 1/5), Patrick Gatti 11 (0/0, 3/4), Giacomo Filippini 10 (4/8, 0/2), Lorenzo Varaschin 10 (4/5, 0/0), Antonio Valentini 4 (2/3, 0/2), Filippo Cicconi massi 3 (1/1, 0/0), Nicola Calabrese 0 (0/3, 0/0), Yusupha Konteh 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Giacomo Filippini 6) - Assist: 19 (Daniele Merletto 5)