Playout Serie B: Jesi cade in gara 2. Civitanova strappa il fattore campo e porta la serie sul'1 a 1

Gara 2 dei playout va a Civitanova. Al PalaTriccoli la Virtus vince una battaglia dopo un tempo supplementare e porta la serie in parità.

Partita molto equilibrata giocata punto a punto per 45'. Parte meglio la Virtus che nei primi 10' minuti, grazie al morbido approccio di Jesi, riesce a trovare con continuità la via del canestro e chiude il primo parziale avanti. Nel secondo quarto Jesi, entra in partita anche dal punto di vista difensivo e, tenendo Civitanova a soli 11 punti, va all'intervallo lungo in perfetta parità.

Nella ripresa il copione della sfida non cambia. Partita equilibrata, a tratti nervosa, in cui le due squadre rispondono colpo su colpo. Terzo periodo che si chiude a favore dei padroni di casa che entrano nell'ultimo quarto avanti di un solo punto. Gli ultimi 10' sono una battaglia. La posta in palio è alta e si sente, le due squadre non mollano di centimetro. Civitanova riesce a portare la sfida al supplementare dove, grazie ad un parziale di 7 a 12, porta a casa una vittoria fondamentale che vale l'1 a 1.

Ora la sfida si sposta nelle Marche dove Jesi sarà costretta a portare a casa almeno una vittoria per evitare la retrocessione.

General Contractor Jesi - Virtus Basket Civitanova Marche 72-77 (16-20, 15-11, 19-18, 15-16, 7-12)

General Contractor Jesi: Flavio Gay 17 (4/5, 3/9), Mattia Magrini 13 (0/2, 2/11), Simone Rocchi 12 (3/7, 1/6), Nelson Rizzitiello 11 (0/2, 2/8), Massimiliano Ferraro 8 (1/1, 2/5), Mirko Gloria 6 (2/9, 0/0), Antonio Valentini 5 (0/1, 1/1), Daniele Cocco 0 (0/2, 0/0), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0), Francesco Giulietti 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 48 14 + 34 (Mirko Gloria 12) - Assist: 8 (Mattia Magrini 3)

Virtus Basket Civitanova Marche: Gianpaolo Riccio 32 (5/9, 4/9), Valerio Costa 16 (5/10, 1/9), Marco Vallasciani 8 (1/3, 1/5), Emanuele Musci 8 (4/7, 0/1), Matteo Felicioni 7 (1/1, 1/5), Gianmarco Gulini 5 (1/3, 1/1), Nicholas Dessi' 1 (0/1, 0/2), Andrea Pedicone 0 (0/0, 0/0), Nicola Rosettani 0 (0/0, 0/1), Flavio Seri 0 (0/0, 0/0), Giulio Abbate 0 (0/0, 0/0), Giorgio Montanari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 41 6 + 35 (Emanuele Musci 9) - Assist: 13 (Gianpaolo Riccio, Valerio Costa 3)