Serie B: L'Aurora basket Jesi lotta ma non basta, vince Teramo

Squadra in casa Jesi

L'Aurora basket Jesi chiude la stagione regolare con una sconfitta interna, nella sfida contro la Rennova Teramo. Partita divertente ad alto punteggio con le due squadre che non avevano nulla da chiedere, in termini di classifica, alla partita.

Parte meglio Teramo che prova subito a scappare segnando ben 27 punti. Nel secondo quarto le percentuali offensive calano ma gli ospiti continuano comunque a gestire il vantaggio. Nella ripresa arriva la reazione di Jesi che, nel terzo quarto, segna 30 punti e accorcia le distanze. Nel quarto periodo Jesi ci prova a chiudere con una vittoria ma Teramo tiene e porta a casa i due punti.

Per Jesi adesso è ora di play-out e ci vorrà la miglior versione per restare in Serie B.

General Contractor Jesi - Rennova Teramo 84-89 (19-27, 15-17, 30-27, 20-18)

General Contractor Jesi: Massimiliano Ferraro 25 (5/7, 5/11), Simone Rocchi 22 (2/6, 5/6), Flavio Gay 13 (3/9, 2/10), Mattia Magrini 8 (1/1, 1/5), Mirko Gloria 7 (3/11, 0/0), Nelson Rizzitiello 7 (2/4, 0/1), Antonio Valentini 2 (1/2, 0/2), Rezart Memed 0 (0/0, 0/1), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/1), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0), Daniele Cocco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 40 16 + 24 (Mirko Gloria 8) - Assist: 15 (Flavio Gay 5)

Rennova Teramo: Marco Cucco 18 (2/3, 3/10), Alberto Triassi 16 (4/6, 2/4), Leonardo Cipriani 12 (5/7, 0/2), Nicolò Bertocco 10 (3/8, 0/3), Alessandro Bonci 9 (3/4, 0/0), Alessandro Di febo 8 (1/2, 1/4), Michel Guilavogui 8 (4/5, 0/0), Riccardo Antonelli 5 (1/5, 1/1), Emidio Di donato 3 (0/1, 1/1), Luca Ragonici 0 (0/0, 0/0), Nikola Ticic 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bottioni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Leonardo Cipriani 7) - Assist: 14 (Riccardo Antonelli 4)