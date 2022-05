Serie B: L'Aurora basket Jesi ospita Teramo per l'ultima di regular season

In attesa dei play-out e dell'avversario da affrontare, l'Aurora basket Jesi chiude la regular season al PalaTriccoli, contro la Rennova Teramo.

Partita che conta poco per quello che riguarda la classifica finale della due squadre. Teramo infatti, è già salva mentre i marchigiani sanno già di esser costretti agli spareggi per restare in Serie B. Alcuni spunti però, ci sono. Jesi infatti, arriva da una serie di sconfitte che proverà ad interrompere per arrivare ai play-out senza le scorie di un ultimo periodo in cui sono mancati i risultati ma non le prestazioni.

Appuntamento domenica 8 maggio, palla a due alle 18.00.