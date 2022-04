Serie B: L'Aurora basket Jesi in trasferta a Rieti pensando ai play-out

Penultima giornata di campionato per l'Aurora basket jesi ormai certa di disputare i play-out. Ad attendere i marchigiani la trasferta in casa della Real Sebastiani Rieti.

Partita difficilissima per Jesi, ancor di più in questo momento, dove la squadra di coach Francioni è ormai proiettata alla post season. La Real Sebastiani Rieti è in piena corsa per la conquista del secondo posto e vuole restare attaccata a Rimini per provare il sorpasso al fotofinish. I Laziali arrivano da 11 vittorie consecutive e al PalaSojourner, domenica 1 maggio palla a due alle 18.00, vogliono prendersi la dodicesima.

