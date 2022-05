Playout Serie B: Jesi porta a casa gara 1. Battuta Civitanova Marche

Squadra in casa

Squadra in casa Jesi

L'Aurora basket Jesi parte bene e si aggiudica il primo round della serie playout contro la Virtus Civitanova Marche.

Partenza a rilento dei padroni di casa che fanno tanta fatica in attacco e soffrono la fisicità di Civitanova che prova a scappare a metà primo parziae arrivando anche a +9. Buona però, la reazione di Jesi che rimane attaccata alla sfida e ricuce lo svantaggio per un parziale dopo 10' di 12 a 15. Il Riposo fa bene ai padroni di casa che chiamati ad alzare l'asticella, soprattutto in difesa, passano a condurre grazie ad un parziale di 19 a 9.

Nella ripresa Jesi chiude la contesa con un terzo quarto praticamente perfetto chiuso con un perentorio 27 a 10. Il quarto quarto è pura formalità. Jesi porta a casa il primo punto, martedi gara 2.

General Contractor Jesi - Virtus Basket Civitanova Marche 85-46 (12-15, 19-9, 27-10, 27-12)

General Contractor Jesi: Mattia Magrini 16 (0/0, 5/13), Flavio Gay 15 (3/7, 3/8), Simone Rocchi 11 (1/3, 3/9), Mirko Gloria 11 (4/6, 0/0), Rezart Memed 8 (1/1, 2/3), Massimiliano Ferraro 7 (2/2, 0/3), Nelson Rizzitiello 7 (2/2, 1/3), Alex Ginesi 6 (0/0, 2/2), Antonio Valentini 2 (1/1, 0/2), Daniele Cocco 2 (1/1, 0/0), Francesco Giulietti 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Flavio Gay 10) - Assist: 17 (Flavio Gay, Antonio Valentini 5)

Virtus Basket Civitanova Marche: Gianmarco Gulini 11 (3/6, 0/5), Gianpaolo Riccio 9 (1/4, 2/7), Emanuele Musci 8 (4/4, 0/0), Nicholas Dessi' 5 (1/2, 1/3), Marco Vallasciani 4 (0/1, 1/2), Andrea Pedicone 4 (2/4, 0/1), Matteo Felicioni 3 (0/1, 1/5), Nicola Rosettani 2 (1/4, 0/0), Valerio Costa 0 (0/5, 0/3), Giulio Abbate 0 (0/0, 0/0), Giorgio Montanari 0 (0/0, 0/0), Flavio Seri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 17 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Emanuele Musci 7) - Assist: 7 (Nicholas Dessi', Marco Vallasciani 2)