Cab Stamura: A Pescara arriva la prima sconfitta stagionale

La Stamura Ancona conosce il sapore della sconfitta nella sua prima trasferta stagionale nel campionato di Serie B Interregionale. I ragazzi di coach Petitto escono battuti dal campo di Orsogna, casa momentanea del Pescara Basket che si riscatta dal k.o iniziale contro Civitanova incasellando i primi due punti stagionali.

Ai piedi della Maiella i biancoverdi hanno disputato una gara sempre a rincorrere. A parte nelle schermaglie iniziali, i stamurini sono infatti stati costretti sempre a inseguire un avversario che ma mostrato in campo maggiore energia e che non ha mai sbagliato nei momenti che potevano riaccendere le speranze doriche. Petitto inizia mischiando un pò le carte mandando Diop in quintetto ma il maliano in 26″ commette due falli e la sua gara inevitabilmente si complica. La Stamura si affida a un Piccionne offensivamente presente (11 punti solo nei primo quarto) ma subisce tantissimo sotto canestro dove l’esperienza di Ranitovic si fa sentire accompagnata dalla fisicità di Kadjividi. Sugli esterni poi gli abruzzesi contano sulle doti del figlio d’arte Stefanov e la precisione di Del Prete. Ancona è incollata comunque alla partita, la tripla sulla sirena dei 24″ di Piccionne la porta a -2 (18-16) e le distanze raddoppiano al suono della prima sirena con i padroni di casa avanti 24-20.

In apertura di secondo quarto Pescara accelera. Del Prete e Ranitovic scrivono il +11 (41-30) a -3’dall’intervallo con la Stamura che trova sei punti in fila di D’Agnano. Ancora Piccionne sulla sirena trova il canestro che porta tutti negli spogliatoi sul 45-34 per i biancoazzurri di casa.

In avvio di ripresa Pescara scappa. Una tripla di Matera propizia il parziale di 14-5 che mette i locali sul +20 a -5’33” dalla terza sirena (59-39) con logico time out di Petitto. La sospensione crea comunque una reazione nei biancoverdi che non mollano la presa nonostante il passivo importante. Cinque punti in fila di un buon Gallo mettono la Stamura a -13 (65-50) e stavolta il time out è della panchina di casa. Nell’ultimo minuto di terzo quarto c’è il 2/2 di Ranitovic e il tap in vincente di Barletta per il 67-54 del 30′.

La Stamura ci prova nell’incipit dell’ultimo periodo. E’ il momento migliore di Paoletti che tiene di suoi a -13 con la tripla del 72-59. I biancoverdi migliorano in difesa ma Del Prete è una sentenza da oltre l’arco. La quarta tripla della serata del 2004 pescarese e un successivo suo 2/2 affossano le speranze stamurine seppur i dorici continuino a crederci. A -5’57” la partita si infiamma a livello nervoso. Piccionne commette fallo antisportivo, nasce un parapiglia da cui ne fa le spese Ranitovic che viene espulso tra le ire del pubblico. Pescara perde il suo uomo più pericoloso, la Stamura cerca di approfittare e dall’80-63 passa all’80-69 a -3’44” dalla fine con Piccionne e D’Agnano (schiacciata in contropiede ed entrata sulla linea di fondo). Il tempo passa e Pescara può anche iniziare a giocare con il cronometro. Capitanelli si mette alla guida della giovane squadra di coach Cinquegrana e il Pescara gestisce il gap. Sul -12 (85-73) la Stamura perde un pallone lanciando in contropiede Cissè che inchioda la schiacciata dal sapore di sigla finale. Pescara allunga nel finale fino al 91-75 del 40′.

Ora per i ragazzi di Petitto c’è una domenica per ricaricare le batterie in vista della 2a giornata di Under 19 Eccellenza in programma lunedi sera in casa del Perugia Basket.

PESCARA BK. 2.0-STAMURA ANCONA 91-75 (24-20, 45-34, 67-54)

PESCARA BK: Matera 8, Stefanovo 20, Ranitovic 22, La Torre n.e., Del Prete 17, Capitanelli 9, Serrapica, Kadjvidi 3, Kamate 4, Cicchetti 2, Cissè 4, Di Battista 2. All.Cinquegrana

STAMURA AN: Kumer 3, Zanotto 11, Diop 1, Filippetti 3, Piccionne 21, Tamboura 3, Bora, D’Agnano 15, Barletta 3, Gallo 7, Paoletti 7, Balducci n.e. All.Petitto

Arbitri: Sperandini e Corradini