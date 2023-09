"Buonasera Marche show" speciale Stamura. Una grande festa biancoverde

La Sala Coni “Terzo Censi”, il salotto istituzionale del Palarossini, a stento ha contenuto la numerosa platea presente,solo una piccola rappresentanza del popolo stamurino accorso per l’evento di inizio stagione che ha voluto fare da collante tra la storia ultracentenaria della gloriosa Stamura e il futuro radioso e ambizioso della Società dorica. Alla fine è stato un grande successo il “Buonasera Marche Show – Un viaggio di 100 anni chiamato Stamura Basket” organizzato con la solita maestria e professionalità da Filodiffusione e animato dal fervore dell’attività del CAB Stamura sotto la sempre impeccabile regia sul palco di Maurizio Socci assistito da Marco Pincini che di storia della Stamura può ritenersi un massimo esponente.

La serata è scivolata via tra gli interventi del Presidente del CAB Stamura, Gabriele Virgili, del Direttore Sportivo, Corrado Albanelli, e del Presidente del Comitato Regionale FIP; Davide Paolini. In particolare il massimo dirigente regionale, da anconetano ed ex stamurino, non ha potuto non ricordare le tante figure che hanno scritto pagine della lunga storia della Stamura suscitando qualche emozione ai più anziani nel ricordo di chi oggi non c’è più. Paolini ha chiuso il suo bell’intervento con un “La Stamura insegna la vita” rivolgendosi ai genitori dei tanti bambini e ragazzi presenti.

Non sono mancati i saluti delle istituzioni politiche cittadine con la presenza di Giovanni Zinni, Vice Sindaco e Assessore allo Sport, e Daniele Belardinelli, Assessore agli impianti sportivi, con quest’ultimo che non ha escluso la possibilità di un futuro complesso adibito a struttura per lo sport che sarebbe autentica manna dal cielo per il CAB Stamura vista la grande difficoltà di reperire campi ed impianti adeguati per svolgere l’attività in città.

I saluti degli sponsor con gli interventi di Eko, Delta Motors, VIS, Centro Assistenza Ecologica, Fa.VI, Innoliving e Centro Software e poi il saluto ad un mito della Stamura come Marco Tagliarini (classe 1933) che non è riuscito a trattenere le lacrime quando la sala gli ha tributato un caloroso applauso e il Presidente Virgili lo ha omaggiato con una targa ricordo per una vera icona della Stamura.

La palla è passata poi ai ragazzi presenti in platea. A rappresentare gli oltre 600 atleti griffati con il nome CAB Stamura hanno sfilato sul palco alcuni bambini e bambine del Minibasket, gli Under 13 freschi di ritorno da un vittorioso torneo a Civitanova, le due squadre pronte a partecipare al prossimo campionato di Under 17 Eccellenza, la squadra femminile della medesima categoria, e quella che dal prossimo 7 ottobre dovrà cavarsela nel duplice impegno tra la Serie D e l’Under 19 Gold. Parola ai rispettivi coach e i saluti dei capitani che hanno strappato sorrisi e tanti applausi.

Particolare euforia in sala quando è stato proiettato sul mega schermo il video dei saluti di Achille Polonara ed Alessandro Pajola, oggi compagni di squadra nella Nazionale Azzurra e Virtus Bologna ma nati cestisticamente con la canotta biancoverde addosso.

Il Vice Presidente, Lorenzo Marconi, si è intrattenuto per illustrare i progetti futuri del CAB Stamura ringraziando i tanti che lavorano assiduamente al servizio dei ragazzi per la loro crescita sia in campo che fuori. E per finire microfono a Marco Pincini che come se fosse in una gara della prossima Serie B Interregionale ha presentato uno a uno i giocatori della prima squadra biancoverde che da sabato 30 settembre inizieranno l’avventura nel campionato senior prima di approcciarsi solo pochi giorni più tardi a quello Under 19 Eccellenza. Due parole per coach Gian Marco Petitto e poi cappello finale del Presidente Virgili.

Un gigantesco ARCHIABO’ finale, lanciato ovviamente da Marco Tagliarini, ha chiuso una serata sicuramente da ricordare sia per chi ha la Stamura nel cuore sia per chi l’ha conosciuta solo da pochi giorni.