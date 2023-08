Cab Stamura: Il calendario delle amichevoli

Lo staff tecnico del CAB Stamura Ancona ha compilato un ricco calendario di incontri amichevoli di preseason che separa la squadra di coach Petitto dall’inizio dei campionati di Serie B e Under 19 previsti entrambi per l’inizio del mese di ottobre.

Complessivamente sei gare per rodare al meglio il motore in vista degli impegni ufficiali. Il primo test è previsto per sabato 2 settembre quando al Palascherma i biancoverdi affronteranno la Janus Fabriano, nuova e quotata formazione di Serie B Nazionale che può vantare al suo interno i dorici Simone Centanni e Yannick Giombini oltre ad Alberto Bedin, fresco ex Campetto Basket nell’ultima stagione. Quattro giorni più tardi sarà ancora l’impianto di via Monte Pelago ad ospitare uno scrimmage e ancora una volta contro una formazione di categoria superiore. Al Palascherma arriva il Basket Jesi Academy che tra gli altri presenta all’interno del suo validissimo roster Nicola Calabrese e Tommaso Rossi, altri ex Campetto. Sabato 9 settembre trasferta (unica di precampionato) per il CAB Stamura al PalaPanzini di Senigallia contro i pari categoria della Goldengas di coach Gabrielli. Mercoledi 13 si torna a giocare ad Ancona ma sarà finalmente la volta del Palarossini tornato per allora disponibile dopo gli Europei di volley. Avversario dei stamurini sarà l’UPR Montemarciano, attrezzata formazione di Serie C che in fatto di ex non è certo seconda a nessuno (Baldoni, Ponzella, Vernelli, Simo, Esposito in campo Montanari e Giachi nella dirigenza oltre a coach Luconi che completa il gruppo di anconetani). Sabato 16 ancora porte aperte al Palarossini con il match contro la Vigor Matelica. Sei giorni più tardi, quando all’inizio del campionato mancherà soltanto una settimana, si chiuderà la preseason stamurina con un quadrangolare. Il 22 semifinali CAB Stamura-Montemarciano, e Valdiceppo-Falconara. Il 23 settembre le due finali. Poi la testa sarà solo rivolta al campionato con debutto previsto per sabato 30 al palas di Passo Varano contro Roseto.

GARE PRESEASON

02.09 ore 18.00 (Palascherma) CAB Stamura-Janus Fabriano

06.09 ore 18.00 (Palascherma) CAB Stamura-Basket Jesi Academy

09.09 ore 18.00 Pall.Senigallia-CAB Stamura

13.09 ore 18.00 (Palarossini) CAB Stamura-Upr Montemarciano

16.09 ore 18.00 (Palarossini) CAB Stamura-Vigor Matelica

22.09 ore 19.00 (Palarossini)- Quadrangolare- CAB Stamura-Upr Montemarciano-Valdiceppo-Falconara

23.09 finale Quadrangolare