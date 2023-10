Serie B Interregionale: Il Cab Stamura sfiora il colpo contro il Bramante Pesaro

La Stamura esce tra gli applausi del Palarossini incamerando una sconfitta di misura arrivata contro il Bramante Pesaro che vince la sua terza partita su altrettante gare giocate e tutte con scarti mai superiori ai tre punti. I ragazzi di Petitto dimostrano ancora di tenere ampiamente il campo al cospetto di avversari di caratura superiore in termini di fisicità ed esperienze e stavolta mancano il colpo grosso soltanto per colpa di dettagli non favorevoli. I biancoverdi sapevano che poter salvare la pelle contro i biancoblu pesaresi sarebbero dovuti andare a 110 all’ora e non lasciarsi imporre il ritmo dall’avversario. Il piano partita è funzionato a sprazzi e questo andamento ad alti e bassi ha permesso ai dorici di rimanere abbondantemente in carreggiata fino alla fine.

Petitto lascia fuori dai 12 Monaco e Diop e parte con Piccionne, Paoletti, D’Agnano, Zanotto e Tamboura. Ottimo inizio della Stamura che dopo il 2-5 per Pesaro piazza un 10-0 fatto tutto di corsa con triple di Kumer, Piccionne e Tamboura. Sul 15-7 il Bramante inizia le rotazioni e Centis firma il rientro per il 15-13 del 10′.

Equilibrio massimo nel secondo periodo inaugurato con quattro punti in fila di Virgili. La partita prosegue con un punteggio bassissimo, la Stamura tiene il comando arrivando sul +5 (22-17) con un canestro sulla sirena dei 24″ di Bora. Sotto 24-20 il Bramante trova la prima tripla della serata di Ferri e poi Crescenzi dalla lunetta segna un solo libero per il 24 pari che accompagna le due squadre negli spogliatoi.

Si ricomincia e il Bramante entra con il piglio giusto. Spallata alla partita degli ospiti che allungano sul 24-36 a -5’26” dalla fine del terzo quarto. L’esperienza di Ferri e Giampaoli (quest’ultimo esordiva in Lega Due con la VL Pesaro quando i suoi avversari in maglia biancoverde stavano nascendo) guida il Bramante che sembra aver dato una piega alla partita. Ma la Stamura non si spaventa. Piccionne e soci riprendono a difendere e a correre. Contro parziale aperto da Paoletti, continuato da un gioco da tre punti di Gallo e dall’arresto e tiro vincente ancora di Paoletti. Ancona rientra sul 31-36 con Pesaro che muove il punteggio grazie a un libero di Ferri nato da un tecnico sanzionato alla panchina locale. A -1’43” dall’ultimo mini intervallo c’è canestro e libero supplementare realizzato da Piccionne per il 34-37. Uno svantaggio che viene azzerato dalla tripla dall’angolo di Virgili che chiude il terzo capitolo di gara con le due squadre ancora incollate sulla parità.

Piccionne apre l’ultimo quarto arrivando fino al ferro con penetrazione centrale, il Bramante risponde con due triple di Giampaoli e torna a prendersi il vantaggio che non lascerà più. Un gioco da tre punti di Tamboura mette Ancona a -1 ma Delfino e Ricci in contropiede sistemano Pesaro sul 42-47 a -5 dalla fine. La Stamura però è sempre li. Tripla di Zanotto per il -2 e poi il tempo corre con un paio di errori per parte. Arriva l’ultimo minuto e Crescenzi manda Paoletti in lunetta. 2/2 di “Pol” e parità a quota 47. Il Bramante va da Delfino sul quale c’è il fallo di Tamboura. 2/2 per l’argentino a 35″ dallo stop. La Stamura ha la palla del sorpasso ma la spreca non riuscendo a trovare un buon tiro. Il Bramante vede la luce. Piccionne commette antisportivo su Crescenzi e l’enplein dell’ex Senigallia e Cremona manda la parola fine. Finale 47-50, applausi per la Stamura che tiene il passo dell’avversario e recrimina qualche errore di troppo nel finale.

STAMURA ANCONA – Bramante Pesaro 47-50 (15-13, 9-11, 13-13, 10-13)

STAMURA : Zanotto 3, Kumer 3, Virgili 7, Filippetti, Piccionne 8, Tamboura 6, Bora 2, D’Agnano 3, Barletta, Gallo 5, Paoletti 10, Balducci. All. Petitto

BRAMANTE: Cavedine ne, Delfino 11, Crescenzi 3, Ricci 2, Sgarzini, Druda ne, Ferri 6, Nicolini E., Centis 9, Stefani 2, Panzieri 5, Giampaoli 12. All. Nicolini M.