Serie B: La Luciana Mosconi ospita Faenza in una gara da non fallire

La Luciana Mosconi Ancona rimedia una brutta sconfitta nel derby di Jesi che coincideva con l’ultima trasferta della sua regular season. Al PalaTriccoli un “no contest” per i dorici che sono apparsi fin troppo vulnerabili e arrendevoli davanti alla General Contractor che ha mantenuto così le speranze di playoff. Per la squadra di Coen è arrivata così la 10a sconfitta fuori casa in un bilancio definitivo di 4-10 lontano dal Palarossini che non può essere certo definito soddisfacente. In tutto l’anno ai bianconeroverdi è mancata proprio la forza, forse anche esperienza e in almeno un paio di occasioni anche la fortuna, per poter ottenere qualche colpo esterno in più che probabilmente avrebbe modulato una classifica diversa.

Alla luce dei fatti la Luciana Mosconi ora è davanti all’ultima giornata di regular season che la vedrà chiudere al Palarossini contro la Raggisolaris Blacks Faenza, seconda forza del campionato e già certa da tempo del suo ticket per i playoff con il posto nr.2 stampato sopra. I dorici dovranno cercare di superare i forti romagnoli che arriveranno privi di ogni tipo di pressione dovuta alla classifica ma non certo scarichi visto che una settimana dopo inizia il ballo dei playoff per la Serie A2. Con una vittoria Panzini e soci si garantirebbero il 7°posto e attenderebbero poi il nome dell’avversario per il turno di qualificazione alla prossima serie B. In caso di sconfitta c’è il forte rischio di vedere gli anconetani risucchiati in classifica dal gruppo che attualmente li segue a soli due punti di distanza.

PRIMI TRE POSTI. Tutto ormai deciso. Rieti prima, Faenza seconda e Fabriano terza. Per le tre reginette del Girone C l’ultima giornata serve solo per aggiornare gli almanacchi e soprattutto per rodare bene il motore in vista dei prossimi playoff.

QUARTO POSTO – ultimo per i playoff. La quarta piazza assegna l’ultimo piazzamento per il tabellone verso la Serie A2. Si decide tutto nell’ultima giornata con la sfida tra Ozzano e Jesi che si gioca al PalaArti Grafiche Reggiani. Jesi ha 34 punti, Ozzano 32. Se gli emiliani vincono raggiungono i leoncelli e li sorpassano per il confronto diretto favorevole. A 32 punti c’è ora anche Piacenza e si potrebbe verificare un arrivo a tre a quota 34. Ma la Bakery non riuscirebbe ad arrivare quarta causa una classifica avulsa penalizzante. In questo caso Ozzano sempre quarta (3-1 nella classifica a tre negli scontri diretti), Piacenza quinta (2-2) e Jesi addirittura sesta (1-3),

DAL QUINTO POSTO IN GIU’ – turno di qualificazione Serie B 23/24. Caos completo per definire i quattro accoppiamenti che dovranno scegliere le partecipanti alla prossima Serie B. Le squadre sono (quasi) tutte note. Chi perde tra Ozzano e Jesi e poi Piacenza, Ancona, Virtus e Andrea Costa Imola, Fiorenzuola, Senigallia e Vigor Matelica. Ma l’ordine con cui si arriva è ancora indecifrabile. Luciana Mosconi e Virtus Imola sono con 28 punti, AC Imola, Fiorenzuola e Senigallia ne hanno 26, Matelica con 16 è sicura del 12°posto. Si potrebbe addirittura verificare l’ipotesi di un arrivo a cinque a 28 punti con le sconfitte di Ancona e Virtus Imola (gioca in casa con Piacenza che vincendo sarebbe quinta come già visto) e le contemporanee vittorie di AC Imola, Senigallia e Fiorenzuola, tutte impegnate contro avversarie che conoscono il loro destino (rispettivamente a Empoli, contro Fabriano e a Matelica). In caso di ammucchiata la Luciana Mosconi finirebbe decima e si accoppierebbe con la settima classificata che sarebbe l’Andrea Costa Imola con il fattore campo nella serie a vantaggio degli emiliani. I biancorossi di coach Grandi sarebbe settimi e dietro di loro nell’ordine Fiorenzuola, Senigallia, Ancona e Virtus Imola. Esistono comunque “milioni” di combinazioni con la qualificazione alla prossima Serie B dei dorici che balla tra il settimo e l’undicesimo posto. Non resta che aspettare la domenica sera del 7 maggio per certificare il tutto e buttare via appunti e carte con i conti.