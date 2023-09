Basket Jesi Academy: Nuovo innesto nel roster 2023/2024

Basket Jesi Academy comunica di aver aggregato al roster della General Contractor Francesco “Ike” Ihedioha, giocatore che l’ambiente jesino conosce molto bene per averlo apprezzato nella stagione in A2 2017/18.

La scelta della società è stata dettata dalla necessità di sostituire temporaneamente il proprio lungo titolare Giacomo Filippini, ai box da almeno una settimana. Gli esami strumentali eseguiti alla caviglia del giocatore, che si era infortunato nella serie play in con Matelica della scorsa stagione, hanno evidenziato un problema ancora in essere che necessita di almeno 4 settimane di stop assoluto, cui dovrà far seguito un obbligato periodo di ripresa.

Vista la situazione si è valutata l’opportunità di un inserimento a gettone e le attenzioni si sono concentrate sulla solidità di Francesco Ihedioha, giocatore che ha accettato di buon grado la proposta della società, attratto dalla possibilità di ritornare in una piazza in cui aveva vissuto una buona stagione.

“Ike” conosce l’ambiente ed è un giocatore di lusso per la serie B: ala forte, classe 1986 per 197 cm arriva da una stagione disputata a Padova sponda Antenore e in B Nazionale ha caratteristiche ed atletismo per giocare anche da 5.

Ihedioha si aggregherà da oggi alla squadra con l’idea di sottoscrivere un contratto bimestrale eventualmente estendibile all’intera stagione. Originario di Cremona, la sua carriera in A2 è trascorsa indossando le casacche di Chieti, Piacenza, Legnano, Latina, oltre che quella dell’Aurora Jesi nella stagione 2017/18 con Damiano Cagnazzo in panchina. Due stagioni fa fu uno dei protagonisti in B, in maglia orobica, nella cavalcata chiusa con 11,6 pt a partita che portò Bergamo alla semifinale per la serie A2 persa con Cividale.

“Avevamo bisogno di un’addizione al nostro roster – le parole del general manager Nelson Rizzitiello - per tamponare l’assenza di Jack e mettere la squadra nelle condizioni di avere quell’equilibrio e solidità che era nelle nostre idee quando abbiamo costruito l’organico. Ci è capitata l’occasione di inserire Francesco nel gruppo e l’abbiamo colta al volo conoscendone qualità e affidabilità”.

Il giocatore sarà in città oggi ed inizierà già stasera a lavorare con i nuovi compagni.