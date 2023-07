Metano Jesi rafforza la sua partnership al fianco di Basket Jesi Academy e diventa Main Sponsor per la stagione 2023/24.

L’azienda, con sede in Via Marconi 116, affezionata sostenitrice del club jesino, ha deciso per la prossima stagione di “irrobustire” la presenza del proprio marchio in Basket Jesi Academy e di posizionarsi come main sponsor. L’accordo, prevede tra le altre cose, una facilitazione per tutti i clienti della Metano Jesi. Nello specifico tutti i clienti che effettueranno un rifornimento avranno diritto ad uno sconto sul biglietto per le gare interne della General Contractor, presentando semplicemente lo scontrino in biglietteria.

Basket Jesi Academy accoglie con grande piacere questo ulteriore attestato di stima e vicinanza da parte di Metano Jesi, segno del buon lavoro che si sta portando avanti, con l’auspicio che altri imprenditori jesini decidano di tornare ad appassionarsi alle sorti del basket cittadino, in vista del prossimo torneo di B Nazionale.