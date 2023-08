Basket Jesi Academy: Completato il roster 2023/2024 con l'acquisto di Alessandro Nisi

Basket Jesi Academy comunica di aver completato il roster per la stagione 2023/24 con l’inserimento dell’under Alessandro Nisi.

La guardia classe 2006, 188 cm cresciuto nello Sprjtz Camerata Polverigi basket, arriva a Jesi dopo una triennale esperienza con le giovanili della Virtus Siena, società dove si è trasferito nell’estate 2020 per iniziare la trafila giovanile dalla Under 15 di Eccellenza.

Il ragazzo, costantemente monitorato anche dall’ex coach aurorino Maurizio Lasi che venne a seguirlo nelle Marche prima del suo passaggio a Siena, ha giocato nella scorsa stagione con la Under 17 di Eccellenza della Virtus Siena, approdata alle finali nazionali, partecipando anche al campionato di serie D con la casacca della Maginot Siena.

Alessandro è una guardia dotata di ottimo 1 contro 1 e spiccate capacità di lettura del gioco, cui il percorso di formazione in una società prestigiosa come la Virtus Siena ha consentito una naturale crescita che oggi lo fa essere pronto per una produttiva esperienza in un gruppo senior.