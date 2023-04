Serie B: Impresa Jesi, la General Contractor batte Rieti allo scadere

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Jesi

Impresa della General Contractor Jesi. Al Palasojourner, la squadra di coach Ghizzinardi batte la Sebastiani Rieti recuperando dal -13.

Grande vittoria di squadra per Jesi che ha resistito al tentativi di fuga dei laziali rimanendo in partita fino allo scadere dove, con il canestro di Filippini, è riuscita a portare a casa due punti fondamentali per il proseguo della stagione.

Real Sebastiani Rieti - General Contractor Jesi 77-79 (26-17, 18-23, 20-13, 13-26)

Real Sebastiani Rieti: Riccardo Chinellato 16 (6/10, 1/2), Lorenzo Piccin 12 (2/5, 1/4), Giordano Pagani 12 (6/9, 0/0), Marco Contento 12 (4/6, 1/7), Alessandro Paesano 12 (6/10, 0/1), Simone Tomasini 11 (2/6, 1/2), Franko Bushati 2 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/2, 0/2), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/2), Alessio Mazzotti 0 (0/1, 0/0), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0), Samuele Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Riccardo Chinellato 9) - Assist: 18 (Franko Bushati 4)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 20 (4/9, 3/6), Giacomo Filippini 17 (4/7, 2/5), Daniele Merletto 12 (1/4, 3/7), Massimiliano Ferraro 11 (1/2, 3/6), Lorenzo Varaschin 10 (4/7, 0/0), Nicola Calabrese 6 (2/4, 0/2), Filippo Cicconi massi 3 (1/2, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/1), Francesco Giulietti 0 (0/0, 0/0), Josuè Vita 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Giacomo Filippini, Massimiliano Ferraro 7) - Assist: 15 (Daniele Merletto 5)