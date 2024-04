Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Ancona sabato a Firenze contro la Lazio

Quattro giornate al termine della stagione regolare, la Vela Ancona scende in acqua sabato in casa (a Firenze ore 15, per la nota chiusura della piscina del Passetto) contro la Lazio Nuoto: Vela al quinto posto in classifica dopo la brutta sconfitta contro la Olympic Roma (ora quarta), Lazio terza ma in una classifica in cui ci sono molte squadre racchiuse in pochi punti. Per i dorici, sul cui rendimento pesa inevitabilmente il fatto di non avere la vasca del Passetto a disposizione da due mesi per partite e allenamenti, si tratta di un’altra partita cruciale in chiave playoff, anche perché ci sono ben tre squadre che li inseguono a poca distanza, pronte a sorpassarli in classifica. E’ difficile giocare tutte le partite praticamente in trasferta, ma in questo momento i ragazzi di coach Marco Risso devono fare appello a tutte le proprie energie mentali e alla propria concentrazione per sopperire a quello che manca loro durante la preparazione settimanale, come pure in occasione della partita.

Un momento delicato dal quale cercare di uscire con un risultato positivo, come spiega coach Marco Risso: «Mi aspetto una reazione rabbiosa, mia e di tutta la squadra. Abbiamo visto i video della partita, sabato scorso abbiamo commesso un sacco di errori individuali, sicuramente dettati dal momento, tra difesa e attacco, errori individuali che però formano la prestazione collettiva. Le partite si possono perdere o vincere per episodi al quarto tempo, ma se inizi male vuol dire che non c’è stata la preparazione psicologica adeguata. Però è vero anche che eravamo arrivati quasi ad agganciare gli avversari. Adesso c’è la Lazio, ottima squadra, tanti giovani di valore e mix di esperti che fanno la differenza, come Leporale, Vittorioso e Marini. Ma noi ci siamo e ci saremo».