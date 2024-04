Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela domenica contro i Castelli Romani

Penultima gara della regular season per la Cosma Vela Ancona, che affronta domenica in casa (alle 15 alla piscina Saline di Senigallia per la nota chiusura dell’impianto del Passetto) i Castelli Romani. Doriche rinfrancate dal successo in casa della Lazio Nuoto, domenica scorsa, affermazione che ha permesso di riconquistare la vetta della classifica, in coabitazione con il Volturno, il quale però è davanti in virtù degli scontri diretti. All’andata a Frosinone è terminata 9-15 per le ragazze di coach Milko Pace: i Castelli Romani sono penultimi in classifica, ma già in altre circostanze le cosmiche hanno dimostrato di dover porre particolare attenzione nelle partite apparentemente più semplici. In palio ci sono i playoff per la serie A1, che sono l’obiettivo societario per le doriche e che la Cosma Vela non vuole assolutamente farsi sfuggire in queste ultime due giornate di stagione regolare.

«Veniamo da una partita che è stata difficile come immaginavo – spiega coach Milko Pace – noi sempre sotto, abbiamo sofferto molto la loro difesa, ma sono molto soddisfatto perché in un momento delicato la squadra s’è compattata e ha trovato le energie per recuperare nell’ultimo tempo e siamo riusciti ad approfittare anche di un calo delle avversarie. Bene per il risultato, ma soprattutto per la prestazione per una squadra che ci ha sempre creduto e che nelle difficoltà s’è unita e ha trovato la strada per chiuderla. Domenica non dovremo guardare la classifica, ci mancano tre punti per la certezza dei playoff: sarà un partita delicata, vorremmo avere subito la sicurezza di partecipare agli spareggi promozione per affrontare in modo diverso l’ultima di regular season. Giochiamo in casa a Senigallia, mi aspetto che ci sia ugualmente il nostro pubblico a sostenerci e a spingerci verso l’obiettivo playoff».