In bocca al lupo, "Tommy-san": nella prova di Coppa del Mondo in Giappone Marini rientra in pedana

Avverrà in quel Giappone che evoca ricordi felici (la prova nipponica dell’anno scorso in Coppa del Mondo lo vide prevalere in finale contro il francese Pauty) l’esordio da campione del Mondo di Tommaso Marini. Il campione dorico, dopo l’operazione alla spalla e destra e la conseguente riabilitazione, è pronto a salire di nuovo in pedana a Tokoname, in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo di fioretto. Per “Tommy” sarà il primo test agonistico dopo un lungo stop avvenuto a pochi giorni di distanza dalla conquista del titolo iridato.

Nella notte tra giovedì e venerdì saranno dodici gli schermidori azzurri a prendere parte alla spedizione giapponese: oltre a Marini, ed all’osimano Francesco Ingargiola, saranno di scena Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi e Tommaso Martini. Nella notte tra sabato e domenica la gara a Squadre a cui l’Italia si presenterà con il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. In Giappone con gli azzurri ci saranno il CT Stefano Cerioni e i maestri Fabio Galli e Filippo Romagnoli. Lo staff è completato dal medico Alessandro Buttà e dalla fisioterapista Sara Primavera.

Il fuso orario pone il Giappone otto ore “in avanti”: dunque le due giornate più importanti a Tokoname, quelle di sabato 9 (tabellone principale della competizione Individuale) e domenica 10 dicembre (prova a Squadre), inizieranno quando nel nostro Paese sarà l’1.30 di notte, mentre le finali sono previste dalle ore 9 italiane.