Taina-Dal'Maz show, quaterna del Falconara a Rovigo

La premiata ditta Taina-Dal’Maz fa faville e così il Città di Falconara serve il poker contro Rovigo al termine di una partita giocata in maniera accorta, con tanto possesso palla e pressing alto. Taina la sblocca servita da Dal’Maz e poi, quasi come a restituirle il favore, mette il piede in tutti i successivi gol della numero 99 delle falchette, che con la tripletta di oggi raggiunge Sofia Luciani in cima alla classifica delle migliori bomber di sempre del Città di Falconara, con 106 reti tra campionato e coppe. Gara combattuta: nei primi minuti c'è lavoro sia per Nagy, respinta sul tiro da fuori di Taty, che per Dibiase, doppia parata sulla conclusione di Cintia Pereira e sulla successiva ribattuta di Gasparini. Al 4’ Falconara mette la freccia: Dal’Maz tira, fa sua la respinta di Nagy e serve Taina in arrivo dalla corsia di sinistra che sbatte la palla nel sacco.

Il Rovigo cerca di riprenderla con Da Rocha che sfiora il palo, mentre Nagy compie un mezzo miracolo su Rozo in mezzo all'area. Ma nell'azione successiva non può nulla sul tiro da fuori di Dal’Maz che centra la traversa e poi carambola in rete. Sul 2-0 le Citizens si limitano a controllare fino alla sirena e ad avvio di ripresa allungano con un perfetto schema da punizione: Taty largo per Taina, Nagy non trattiene e Dal’Maz ribadisce in rete. Rovigo fa fatica a uscire perché le falchette fanno tanto pressing e possesso palla, e così Nagy salva nuovamente le sue su Praticò, pescata in area da Isa Pereira. Attorno all'8’ Rovigo riapre il match con Cintia Pereira che sfrutta al meglio un errore di disimpegno in uscita della retroguardia falchetta. Le padrone di casa ci credono e accumulano azioni, sul fronte opposto Falconara difende bene e con Praticò ha un paio di spunti interessanti in contropiede compreso, nel secondo caso, un tacco al volo a scavalcare l'avversaria per poi servire Ferrara, alla fine fermata da Nagy in uscita. Dibiase salva su Dayane dalla distanza e poi su Cintia Pereira.

A 5’ dal termine Rovigo ci prova con il quinto di movimento e Dibiase vola in uscita a togliere la palla dalla testa di Iturriaga. Il fortino delle marchigiane regge bene e a 7 secondi dal triplice fischio la solita Taina inventa l'ennesimo assist delizioso a Dal’Maz che d'esterno, sull'uscita del portiere, chiude definitivamente le ostilità. Tre punti che fanno arrivare le Citizens a quota 47, al quarto posto di una classifica - immutata rispetto al turno precedente - che vede davanti il Bitonto a 53, poi il Pescara a 52 e il Tikitaka Francavilla a 48. Domenica prossima si torna a giocare al PalaBadiali: l'avversario della 21esima giornata sarà il Molfetta.