Ura Ancona, battuta d'arresto a Pescara e sogno Serie B sfumato

Sconfitta senza appello per l’Unione Rugbistica Anconitana. I dorici perdono a Pescara 26-14 e dicono probabilmente addio alla Serie B. Nonostante il primo posto in classifica, l’Ancona era obbligata a vincere per accedere direttamente alla promozione e non farsi scavalcare dalle dirette inseguitrici sotto di appena due punti. Causa alcune assenze, coach Bigliardi ridisegna la formazione soprattutto nei tre quarti, affidando la mediana all’esperienza di Cimino e Basili, con Gambelli spostato da numero 9 a primo centro. L’Ancona parte gagliarda occupando stabilmente la metà campo avversaria. Gli uomini di mischia, autori di una prestazione maiuscola, vincono tutte le fasi statiche travolgendo costantemente i pari ruolo pescaresi. Ma i dorici non approfittano di una evidente superiorità, la trasmissione di palla dei tre quarti è lacunosa e sbagliano due calci di punizione.

Al 15’ il Pescara non perdona i troppi errori avversari e alla prima vera azione passa in vantaggio: la linea di difesa dorica si posiziona erroneamente lasciando un corridoio libero per l’ala degli Squali che si invola in meta. La trasformazione non c’è, Pescara 5 Ancona 0. Gli ospiti ripartono seguendo lo spartito che caratterizzerà tutta la partita: conquistano palla e si piazzano nella metà campo avversaria portando costantemente pressione, e dominando in touche e mischia. In questo sport però si deve segnare per vincere: l’Ancona non concretizza l’enorme mole di gioco creata e butta al vento occasione su occasione. Il Pescara, più cinico e maturo, si difende bene e alla seconda azione della partita, fotocopia della prima meta, aumenta il proprio vantaggio. La punizione per i dorici è eccessiva per quanto mostrato, ma alla fine del primo tempo si ritrovano sotto 10-0.

Il secondo tempo sarà purtroppo identico al primo: Ancona attacca ma non concretizza, Pescara si difende come può e approfitta di ogni errore degli avversari. Una lunga serie di falli dei padroni di casa porta alla meta tecnica per Ancona, 10-7. Pescara allunga di tre punti subito dopo con un calcio di punizione. A metà secondo tempo finalmente l’Ancona passa in vantaggio. Dopo una serie infinita di ruck nella cinque pescarese, Dell’Erario travolge tre uomini e schiaccia sotto i pali. Basili non sbaglia la trasformazione e porta il punteggio sul 14-13 dei dorici. Il vantaggio non dura neanche un minuto: fallo ingenuo biancoverde, calcio di punizione e nuovo vantaggio biancazzurro. La partita si fa stregata, e nonostante siano gli ospiti a condurre il gioco, subiscono ancora un calcio di punizione e una meta.

Il punteggio finale recita 26-14. Domenica 13 le finali tra i due gironi per stilare la classifica finale della prima fase. Il Pescara primo del girone 2 si giocherà il primo posto con Fano, prima del girone 1. L’Ancona scivola al quarto posto del girone e dovrà affrontare il Pesaro nella finale per il 7°/8° posto. Il rammarico è tanto, dopo aver condotto l’intera prima fase da prima in classifica. Solo un ripescaggio potrebbe portare i dorici alla fase promozione, ma le speranze sono ridotte al lumicino.