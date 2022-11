L'Ura Ancona scivola in casa col Foligno. Ora scontro decisivo a Pescara

Una domenica amara quella dell’Unione Rugbistica Anconitana. Nella quarta giornata del campionato di Serie C i biancoverdi, primi in classifica e reduci da una vittoria all’ultimo minuto contro il Chieti, ospitano il Foligno obbligato a vincere per continuare a sperare nella promozione alla fase successiva, fase che i dorici avrebbero conquistato matematicamente in caso di vittoria sugli umbri. La giovanissima formazione di coach Bigliardi (con l’età media più bassa di tutta la fase regionale) questa volta però non brilla e fallisce la prova di maturità. Al 7’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un calcio di punizione del centro Basili. Ma il Foligno si riorganizza in fretta e schiaccia al 14’: dopo aver conquistato una touche nell’area dei cinque biancoverde, accompagna l’ovale oltre la linea di meta con una poderosa rolling maule, mancando però la successiva realizzazione (3-5).

I dorici sono contratti, subiscono la pressione degli ospiti e non riescono ad esprimere il proprio gioco. Al 21’ i padroni di casa beneficiano di una punizione di seconda all’interno della propria ventidue. Invece di calciare l’ovale lontano cercano coraggiosamente il gioco alla mano a ridosso della propria area di meta, ma la difesa ospite sale rapidamente e intercetta il pallone segnando la più comoda delle marcature. Il Foligno sbaglia anche questa trasformazione, alla metà del primo tempo il tabellone segna 3-10. L’Ancona non ci sta a perdere e si ricorda della rimonta contro il Chieti: al 30’ mischia centrale nella ventidue avversaria, capitan Ricci porta palla, scarica a Gambelli che apre all’ala per Bartolini. Il 14 dorico guadagna metri e permette a tutti i tre quarti di posizionarsi. Le prime linee riciclano magnificamente l’ovale in ruck, la palla corre tra le mani di tutti i tre quarti e arriva all’estremo Alvini che non deve far altro che appoggiarla in meta, col piazzato seguente che esce fuori di pochissimo (8-10).

Il Mandela crede alla rimonta e spinge i dorici, che però non raccolgono le energie e tornano a sbagliare molto. Al 40’ un’Ancona fallosa concede l'ennesima touche agli ospiti che ne approfittano e si involano di nuovo in meta con un gioco elementare ma estremamente efficace. Il primo tempo si chiude con Foligno a 17 punti. Al 54’ un placcaggio alto su Bartolini lascia temporaneamente gli ospiti in 14. Dalla mischia seguente sui cinque metri biancoblu nasce la seconda meta dei biancoverdi: capitan Ricci approfitta della mischia dominante e appoggia in meta per la sua prima marcatura stagionale (13-17). Purtroppo gli errori dei padroni di casa si susseguono a ripetizione. Al 64’ e al 74’ due calci di punizione aumentano il vantaggio ospite. A due minuti dal termine i dorici riescono finalmente a piazzare e portano il risultato finale sul 17-23, guadagnando così un prezioso punto bonus che li fa rimanere in testa alla classifica. Ora domenica prossima la delicata trasferta a Pescara. Con la vittoria delle dirette inseguitrici, L’Ancona è obbligata a vincere per centrare la qualificazione alla fase promozione e non buttare via tutto quanto di buono fatto fino ad ora.