Pallamano Camerano nel segno della linea verde: presi Adamo e Boschetto

Due volti in nuovi in casa Pallamano Camerano. Il sodalizio gialloblù comunica di aver perfezionato gli ingaggi di Giorgio Adamo e Davide Boschetto. Adamo, ala classe 2004, proviene da “Il Giovinetto Pallamano” club di A2 ed ha anche al suo attivo diverse convocazioni con le nazionali giovanili. Un altro elemento di prospettiva nella compagine cameranese. «Ho deciso di accettare l’offerta del Camerano perché ho riconosciuto un progetto incentrato sui giovani che punta alla crescita sportiva e umana – afferma Adamo – e spero di dare un grosso contributo alla squadra per il conseguimento degli obiettivi di coach Campana».

Altro prospetto futuro interessante è Boschetto, sedicenne che arriva dalla Pallamano Pontinia. Giovane di belle speranze, si è di recente messo in evidenza alle finali nazionali Under 17 dove ha chiuso con ben 84 gol ed è stato inserito nell’All Star Team maschile. Inoltre ha anche partecipato all'attività di visionatura dello staff tecnico azzurro della Nazionale Pallamano. «Ho deciso di intraprendere questo nuovo cammino perché la pallamano è la mia più grande passione – afferma Davide – ed ormai da tempo mi sono prefissato che alla base di questa scelta ci sarebbe stata la voglia di imparare e crescere il più possibile su tutti i punti di vista. Ringrazio la società di Pontinia, il mio allenatore Learco e i miei compagni che sono per me come una grande famiglia. Allo stesso modo ringrazio di cuore la Pallamano Camerano per questa nuova opportunità, che spero con il tempo e il duro lavoro, possa donare i suoi frutti”.

Soddisfatto anche coach Davide Campana. «Siamo felici di accogliere due giocatori in linea con la politica verde della maggior parte degli innesti in questa stagione. Adamo è un giocatore di prospettiva che va a completare gli slot dell’ala destra: grande contropiedista e grinta sono le sue caratteristiche migliori, anche per lui speriamo di essere all’altezza per far continuare la sua crescita. Anche lui sarà oltre che per la Silver un innesto importante per l’Under 20 che l’anno scorso ci ha visto giocare senza ala mancina. Sono felice di circondarmi di giocatori come Giorgio che hanno una grande dedizione al lavoro, questa qualità lo porterà a raggiungere gli obbiettivi che si è prefissato».

«Boschetto è il più giovane acquisto di quest’anno – continua il trainer gialloblù – ed erano già due anni che io e Cristiano Giambartolomei lo avevamo notato. Sfumato il suo passaggio al Campus Italia siamo riusciti a portarlo a Camerano e ringrazio coach Learco Giovannangeli per la sua disponibilità. E’ un giovanissimo pieno di talento e ha molti gol nelle mani, ed anche se non ha tantissimi centimetri credo che sia una delle promesse della pallamano italiana e gli daremo tutto per portalo ai massimi livelli. Ovviamente farà parte della squadra A Silver e chiude il gruppo di acquisti legati ai giovani che ha operato la società in questa stagione. Ci tengo a ringraziare la società Pallamano Pontinia, la nostra società e la famiglia del ragazzo che ha sposato il nostro progetto».