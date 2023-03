Pallamano Camerano, sfida-verità: contro Ferrara spareggio per il terzo posto

Ultima in casa di regular season, ed ultimo treno per coronare il sogno “podio”. E’ un match che vale doppio quello in programma al PalaPrincipi, valevole per la dodicesima di ritorno, tra la Pallamano Camerano e Ferrara. I gialloblù a suon di vittorie – quattro quelle consecutive – hanno risalito la china fino a portarsi a -1 dal terzo posto, occupato proprio dalla formazione estense che sabato 1° aprile alle 18.30 sarà chiamata, in trasferta, a difenderlo. In casa Camerano l’auspicio è che l’epilogo sia diverso da quello dell’andata, quando la Giara Assicurazioni riuscì a mettere in cassaforte la posta in palio grazie all’allungo finale. Ma soprattutto l’augurio è che sia tanto pubblico a spingere i ragazzi di coach Campana al successo. «Sarà una partita tiratissima – commenta il pivot gialloblù Samuele Boccolini, che contestualmente comunica il suo addio a fine stagione per motivi personali – che mette in palio il terzo posto e faremo di tutto per vincere. Ed in una sfida che si preannuncia complicata avremo tanto bisogno del sostegno dei tifosi, come contro il Chiaravalle: era tanto tempo che non vedevamo così tante persone sugli spalti, è stato fantastico».

Calore dei tifosi che sarà fondamentale anche nel confronto che fungerà da...prologo al match della serie A2 maschile. Infatti, sabato 1° aprile alle 16, il PalaPrincipi ospiterà l’esordio casalingo della squadra femminile nella fase ad orologio del torneo cadetto. Dopo la sconfitta al debutto nella seconda fase contro Conversano, le gialloblù affronteranno le marsalese del Vita Nuova Paceco, che due settimane fa hanno piegato 30-16 le corregionali dell’Aretusa per poi riposare nello scorso week-end. «Contro Conversano il primo tempo siamo restate in partita – racconta Anna Furiasse – ma nella seconda frazione abbiamo avuto difficoltà soprattutto in difesa. Ora vogliamo riscattarci, affronteremo il Paceco a testa alta: noi teniamo duro e speriamo di vincere». Poi Furiasse fa il punto sull’esperienza delle gialloblù in Under 20 Youth League, un percorso conclusosi purtroppo anzitempo ma che molto ha lasciato a giocatrici, staff tecnico e società. «E’ stata un’esperienza formativa – racconta - in quanto abbiamo giocato contro giocatrici molto forti e per poco non siamo arrivate in finale, ma ci riproveremo il prossimo anno».