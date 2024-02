Schiacciate e show del "Gimbo" cestista: Tamberi protagonista al Celebrity All Star Game dell'Nba

Si era posto come obiettivo quello di portare in Italia il trofeo, inteso come vittoria in quel Celebrity All Star Game dell’Nba dove aveva avuto ancora una volta l’onore di figurare tra i convocati. Ma per “Gimbo” Tamberi il successo è sfumato proprio in prossimità del traguardo. Il campione olimpico in carica di salto in alto, in campo al “The Luke” di Indianapolis (in un avveniristico campo interattivo disseminato di led) al fianco di tanti personaggi famosi di sport, cinema, spettacolo, televisione e cinema, figurava nella formazione guidata in panchina dal giornalista sportivo Stephen A. Smith, sconfitta da quella pilotata dall’ex stella della NFL Shannon Sharpe, coadiuvato per l’occasione da un "King" del rap come 50 cent.

A trascinare la squadra l’incredibile prova del linebacker del Dallas Cowboys, Micah Parsons, che ha dimostrato di essere parecchio a suo agio anche sul parquet oltre che sui campi da football, mettendo a referto 37 punti e 16 rimbalzi e guadagnandosi il premio di Mvp della partita. Determinante l’allungo del “Team Shannon” nell’ultimo segmento di gara, dopo che a cinque minuti dalla fine il punteggio era in perfetta parità sul 78-78. Parecchio minutaggio per Tamberi, che nel primo tempo si è guadagnato applausi a scena aperta per due schiacciate (una aggrappandosi al ferro ed ondeggiando prima di scendere) effettuate al termine di altrettante azioni di contropiede, e per alcune giocate che rimarcano la sua dimestichezza con la palla a spicchi. E che hanno reso l’esperienza americana, nel week-end celebrativo del basket a stelle e strisce, nuovamente da immortalare nella galleria dei ricordi più belli.