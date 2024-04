La Conero Running 2024 pronta a scattare: si corre domenica 28 aprile

NUMANA – Dopo carica dei 1.850 partecipanti della scorsa edizione la Conero Running sogna nuovi record di partecipazione. Questo appuntamento fissato per domenica 28 aprile con partenza alle ore 9 è ormai storico per runners master, semplici appassionati, podisti e turisti è ultradecennale e, oltre al valore sportivo, incrocia quelli della solidarietà, della socialità, del turismo e della promozione del territorio. La Conero Running, gara nazionale Fidal, è organizzata dal Grottini Team in collaborazione con il Comune di Numana con la partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Rotary 25-35 e il patrocinio del Parco del Conero e dell’Associazione Riviera del Conero.

L’appuntamento sportivo clou resta la tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze sulla distanza dei 21,097 km, ma la Conero Running è molto altro. La distanza più frequentata sarà la Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 Km ma il popolo della Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni raccoglie la voglia di esserci proprio di tutti. Confermata la Mini Numana Run, corsa dedicata al mondo delle scuole per bambini da 6 ai 12 anni che potranno sfidarsi all’interno del Porto Turistico di Numana in un percorso realizzato proprio per loro. Al villaggio della sono attesi i Cosplay per far sentire tutti dei supereroi.

Conero Running conferma di voler vincere la corsa della solidarietà ribadendo il sodalizio con l’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona, binomio di grande successo. Un euro della quota di iscrizione alle differenti gare che i partecipanti saranno chiamati a versare, sarà devoluto a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti. Il delfino “Salesino” sarà la mascotte della Conero Running e dell’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona che accoglierà sul percorso i partecipanti di tutte le età salutando i partenti al momento del via e attendendoli all’arrivo per dargli il “cinque”.

«Le iscrizioni sono aperte e anche quest’anno la Conero Running promette grande divertimento – ha detto Andrea Carpineti, vice presidente e curatore dell’organizzazione – sperando in una bella giornata di sole che favorisca la presenza sul percorso dei tanti turisti nella Riviera del Conero che vorranno farci compagnia passando la domenica mattina all’aria aperta approfittando anche del ponte con il 25 aprile ma anche a contribuire a sostenere la gara di solidarietà a cui partecipiamo con orgoglio. Conero Running è possibile grazie «all’impegno di tutti i volontari che contribuiranno alla realizzazione e senza i quali non potremmo immaginare di organizzare anche quest’anno un evento sportivo che ci piace sia soprattutto una grande festa», ha concluso Carpineti.

A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara prima dell’inizio della manifestazione. La premiazione è prevista per le ore 12 circa con riconoscimenti ai primi 5 classificati nelle due categorie, maschili e femminili S18-35 /S35 / S40 /S45 / S50 / S55 /S60 / S65 e oltre.