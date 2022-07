Dolphins, dieci convocati in nazionale maggiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I Gls Dolphins Ancona annunciano con orgoglio che l’head coach della nazionale maggiore Davide Giuliano ha convocato ben dieci giocatori dorici in vista dei raduni del 23 e 24 luglio e successivamente del 30 e 31 sempre di luglio. Sono in rigoroso ordine alfabetico: Leonardo Albanese (18 anni, offensive line), Stefano Chiappini (37, offensive line), Lorenzo Evangelisti (32, defensive line), Andrea Gambelli (23, offensive line), Kristian Giardinieri (23, linebacker), Michele Luciani (27, defensive line), Riccardo Petrilli (25, cornerback), Zac Quattrone (25, safety), Raffaele Rotelli (21, safety), Valentino Rotelli (20, safety). Il primo dei due raduni si svolgerà al Wyatt Field di Ferrara. Il secondo in una sede ancora da decidere. La dirigenza si congratula con tutti gli atleti per questo traguardo. (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)