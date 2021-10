Dolphins, tre delfini convocati alla finale europea di Malmoe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I GLS Dolphins Ancona sono felici di annunciare che ben tre giocatori appartenenti alla franchigia dorica prenderanno parte alla finale degli Europei di Malmoe tra Svezia e Italia, in programma domenica 31 ottobre. Essi sono Stefano Chiappini (37 anni) e Zac Quattrone (24) per quanto riguarda la nazionale italiana e Hugo Dyrendahl (23) per la nazionale svedese. Lo “Zio” e Quattrone dovranno presentarsi il 27 ottobre al centro sportivo Saini di Milano per mettersi agli ordini dell’head coach del Blue Team Davide Giuliano. La partenza per la Svezia è prevista nei giorni seguenti. La finale si giocherà alle ore 12 al Malmoe Stadium. E’ stata già annunciata e garantita la diretta streaming gratuita, di cui vi forniremo il link non appena questo sarà disponibile. (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona