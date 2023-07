Mariniello, debutto azzurro con gol agli Europei Under 19 Femminili di Pristina

Si apre con due successi il cammino della nazionale femminile Under 19 agli Europei di Pristina. Nella partita d'esordio contro le padrone di casa del Kosovo, l’Italia vince 41-17 e va a segno anche la chiaravallese Caterina Mariniello, mentre contro la Finlandia l’Italia si è imposta per 40-25. Quello della maglia azzurra per Mariniello è un sogno coltivato da anni e ora, agli ordini del DT della nazionale Tedesco, lo sta vivendo da protagonista, trovando spazio tra gli schemi di gioco di una nazionale che arriva alla competizione Europea tra le favorite. «Dopo le prime due partite siamo a punteggio pieno. Ora ci aspetta un giorno di riposo – commenta il pivot – ma la concentrazione deve rimanere alta per gli ultimi due appuntamenti del girone: il 12 luglio contro Gran Bretagna e il 13 contro la Slovacchia. Solo le prime due del girone passeranno alla semifinale e vogliamo dare il massimo».

Nel weekend delle finali europee in cui si spera sarà coinvolta anche la nostra Caterina Mariniello, dall’altra parte dell’Adriatico, sulla spiaggia di velluto di Senigallia, si giocherà la prima Beach Handball Cup di XMasters, un evento voluto fortemente dalla ASD Pallamano Chiaravalle che ne cura la gestione. Si sfideranno per la coppa squadre maschili e femminili, sabato 15 e domenica 16 dalle 9 alle 18. Al termine ci saranno riconoscimenti per le prime classificate, miglior portiere, difensore e attaccante (sia femminile che maschile). A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta in ricordo del torneo. Ospiti speciali del torneo saranno anche Diana Kobilica (nazionale italiana beach handball), Elisa Ferrari (nazionale italiana beach handball), Stella Maccari (nazionale italiana beach handball), Agustina Mamet (nazionale argentina beach handball), Matilde Tisato (nazionale italiana beach handball) e Cristina Lenardon (allenatrice e giocatrice ASD Pallamano Chiaravalle, ex-nazionale italiana beach handball). Nelle squadre maschili parteciperanno anche: Lorenzo Nocelli (Pallamano Carpi di Serie A1 Gold), Alex Coppola (Pallamano Carpi di Serie A1 Gold), Francesco Albanesi (Campus Italia di Serie A1 Gold), Tommaso Romei e Oliver Martini (Alperia Merano, Serie A1 Gold).

Nel weekend scorso si è invece svolto a Misano Adriatico il Festival della Pallamano, classico ed ambito appuntamento estivo dedicato ai più giovani. La ASD Pallamano Chiaravalle si è presentata al via con sette squadre (Under 15 maschile e femminile, Under 13 maschile e femminile, Under 13 e 11 promozionale e Beach Handball femminile), per un totale di ben 61 persone compresi allenatori, una vera e propria marea blu che ha invaso la città adriatica ed è tornata a casa con un bagaglio ricco di esperienze e soddisfazioni. Si chiude così questa grande esperienza estiva di sport e di vita per i giovani chiaravallesi, nel corso di cinque giorni intensi in cui hanno potuto lottare, impegnarsi, piangere ed anche festeggiare cementandosi con i loro pari età provenienti da tutta Italia. Una partecipazione al festival della pallamano di cui faranno tesoro, preparandosi al meglio per le edizioni future. Intanto in casa Pallamano Chiaravalle la macchina organizzativa continua a muoversi per la prossima stagione sportiva, a testimonianza dell’ampiezza che la pallamano giovanile ricopre all’interno del club marchigiano.